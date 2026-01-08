СигналыРазделы
Oleg Tertychnikov

Alfa Trast

Oleg Tertychnikov
0 отзывов
87 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 -63%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
504
Прибыльных трейдов:
314 (62.30%)
Убыточных трейдов:
190 (37.70%)
Лучший трейд:
9 724.30 RUB
Худший трейд:
-14 776.54 RUB
Общая прибыль:
232 481.55 RUB (46 707 pips)
Общий убыток:
-373 487.29 RUB (60 100 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (13 178.64 RUB)
Макс. прибыль в серии:
13 610.95 RUB (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.95
Длинных трейдов:
229 (45.44%)
Коротких трейдов:
275 (54.56%)
Профит фактор:
0.62
Мат. ожидание:
-279.77 RUB
Средняя прибыль:
740.39 RUB
Средний убыток:
-1 965.72 RUB
Макс. серия проигрышей:
10 (-47 934.41 RUB)
Макс. убыток в серии:
-47 934.41 RUB (10)
Прирост в месяц:
-1.42%
Годовой прогноз:
-17.26%
Алготрейдинг:
8%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
148 437.39 RUB
Максимальная:
148 591.64 RUB (1477.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
72.74% (130 400.56 RUB)
По эквити:
0.00% (0.00 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDrfd 233
EURJPYrfd 131
GBPUSDrfd 88
USDCADrfd 21
USDCHFrfd 10
AUDUSDrfd 7
AUDCHFrfd 5
AUDJPYrfd 4
CHFJPYrfd 2
AUDCADrfd 2
AUDNZDrfd 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDrfd -692
EURJPYrfd -1.2K
GBPUSDrfd -424
USDCADrfd 88
USDCHFrfd -126
AUDUSDrfd -38
AUDCHFrfd -52
AUDJPYrfd 74
CHFJPYrfd 0
AUDCADrfd 9
AUDNZDrfd 1
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDrfd -2.6K
EURJPYrfd -8.5K
GBPUSDrfd -5.3K
USDCADrfd 2.3K
USDCHFrfd -1.1K
AUDUSDrfd -925
AUDCHFrfd 133
AUDJPYrfd 2.9K
CHFJPYrfd -34
AUDCADrfd -219
AUDNZDrfd 13
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9 724.30 RUB
Худший трейд: -14 777 RUB
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +13 178.64 RUB
Макс. убыток в серии: -47 934.41 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Торговля по уровням.
Нет отзывов
2026.01.08 20:25
A large drawdown may occur on the account again
