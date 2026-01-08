- Прирост
Всего трейдов:
504
Прибыльных трейдов:
314 (62.30%)
Убыточных трейдов:
190 (37.70%)
Лучший трейд:
9 724.30 RUB
Худший трейд:
-14 776.54 RUB
Общая прибыль:
232 481.55 RUB (46 707 pips)
Общий убыток:
-373 487.29 RUB (60 100 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (13 178.64 RUB)
Макс. прибыль в серии:
13 610.95 RUB (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.95
Длинных трейдов:
229 (45.44%)
Коротких трейдов:
275 (54.56%)
Профит фактор:
0.62
Мат. ожидание:
-279.77 RUB
Средняя прибыль:
740.39 RUB
Средний убыток:
-1 965.72 RUB
Макс. серия проигрышей:
10 (-47 934.41 RUB)
Макс. убыток в серии:
-47 934.41 RUB (10)
Прирост в месяц:
-1.42%
Годовой прогноз:
-17.26%
Алготрейдинг:
8%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
148 437.39 RUB
Максимальная:
148 591.64 RUB (1477.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
72.74% (130 400.56 RUB)
По эквити:
0.00% (0.00 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|233
|EURJPYrfd
|131
|GBPUSDrfd
|88
|USDCADrfd
|21
|USDCHFrfd
|10
|AUDUSDrfd
|7
|AUDCHFrfd
|5
|AUDJPYrfd
|4
|CHFJPYrfd
|2
|AUDCADrfd
|2
|AUDNZDrfd
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDrfd
|-692
|EURJPYrfd
|-1.2K
|GBPUSDrfd
|-424
|USDCADrfd
|88
|USDCHFrfd
|-126
|AUDUSDrfd
|-38
|AUDCHFrfd
|-52
|AUDJPYrfd
|74
|CHFJPYrfd
|0
|AUDCADrfd
|9
|AUDNZDrfd
|1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDrfd
|-2.6K
|EURJPYrfd
|-8.5K
|GBPUSDrfd
|-5.3K
|USDCADrfd
|2.3K
|USDCHFrfd
|-1.1K
|AUDUSDrfd
|-925
|AUDCHFrfd
|133
|AUDJPYrfd
|2.9K
|CHFJPYrfd
|-34
|AUDCADrfd
|-219
|AUDNZDrfd
|13
Лучший трейд: +9 724.30 RUB
Худший трейд: -14 777 RUB
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +13 178.64 RUB
Макс. убыток в серии: -47 934.41 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Торговля по уровням.
Нет отзывов