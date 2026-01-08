- 成长
交易:
504
盈利交易:
314 (62.30%)
亏损交易:
190 (37.70%)
最好交易:
9 724.30 RUB
最差交易:
-14 776.54 RUB
毛利:
232 481.55 RUB (46 707 pips)
毛利亏损:
-373 487.29 RUB (60 100 pips)
最大连续赢利:
15 (13 178.64 RUB)
最大连续盈利:
13 610.95 RUB (9)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.95
长期交易:
229 (45.44%)
短期交易:
275 (54.56%)
利润因子:
0.62
预期回报:
-279.77 RUB
平均利润:
740.39 RUB
平均损失:
-1 965.72 RUB
最大连续失误:
10 (-47 934.41 RUB)
最大连续亏损:
-47 934.41 RUB (10)
每月增长:
-1.42%
年度预测:
-17.26%
算法交易:
8%
结余跌幅:
绝对:
148 437.39 RUB
最大值:
148 591.64 RUB (1477.90%)
相对跌幅:
结余:
72.74% (130 400.56 RUB)
净值:
0.00% (0.00 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|233
|EURJPYrfd
|131
|GBPUSDrfd
|88
|USDCADrfd
|21
|USDCHFrfd
|10
|AUDUSDrfd
|7
|AUDCHFrfd
|5
|AUDJPYrfd
|4
|CHFJPYrfd
|2
|AUDCADrfd
|2
|AUDNZDrfd
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDrfd
|-692
|EURJPYrfd
|-1.2K
|GBPUSDrfd
|-424
|USDCADrfd
|88
|USDCHFrfd
|-126
|AUDUSDrfd
|-38
|AUDCHFrfd
|-52
|AUDJPYrfd
|74
|CHFJPYrfd
|0
|AUDCADrfd
|9
|AUDNZDrfd
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDrfd
|-2.6K
|EURJPYrfd
|-8.5K
|GBPUSDrfd
|-5.3K
|USDCADrfd
|2.3K
|USDCHFrfd
|-1.1K
|AUDUSDrfd
|-925
|AUDCHFrfd
|133
|AUDJPYrfd
|2.9K
|CHFJPYrfd
|-34
|AUDCADrfd
|-219
|AUDNZDrfd
|13
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9 724.30 RUB
最差交易: -14 777 RUB
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +13 178.64 RUB
最大连续亏损: -47 934.41 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
