信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Alfa Trast
Oleg Tertychnikov

Alfa Trast

Oleg Tertychnikov
0条评论
87
0 / 0 USD
增长自 2024 -63%
AlfaForexRU-Real
1:40
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
504
盈利交易:
314 (62.30%)
亏损交易:
190 (37.70%)
最好交易:
9 724.30 RUB
最差交易:
-14 776.54 RUB
毛利:
232 481.55 RUB (46 707 pips)
毛利亏损:
-373 487.29 RUB (60 100 pips)
最大连续赢利:
15 (13 178.64 RUB)
最大连续盈利:
13 610.95 RUB (9)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.95
长期交易:
229 (45.44%)
短期交易:
275 (54.56%)
利润因子:
0.62
预期回报:
-279.77 RUB
平均利润:
740.39 RUB
平均损失:
-1 965.72 RUB
最大连续失误:
10 (-47 934.41 RUB)
最大连续亏损:
-47 934.41 RUB (10)
每月增长:
-1.42%
年度预测:
-17.26%
算法交易:
8%
结余跌幅:
绝对:
148 437.39 RUB
最大值:
148 591.64 RUB (1477.90%)
相对跌幅:
结余:
72.74% (130 400.56 RUB)
净值:
0.00% (0.00 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDrfd 233
EURJPYrfd 131
GBPUSDrfd 88
USDCADrfd 21
USDCHFrfd 10
AUDUSDrfd 7
AUDCHFrfd 5
AUDJPYrfd 4
CHFJPYrfd 2
AUDCADrfd 2
AUDNZDrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDrfd -692
EURJPYrfd -1.2K
GBPUSDrfd -424
USDCADrfd 88
USDCHFrfd -126
AUDUSDrfd -38
AUDCHFrfd -52
AUDJPYrfd 74
CHFJPYrfd 0
AUDCADrfd 9
AUDNZDrfd 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDrfd -2.6K
EURJPYrfd -8.5K
GBPUSDrfd -5.3K
USDCADrfd 2.3K
USDCHFrfd -1.1K
AUDUSDrfd -925
AUDCHFrfd 133
AUDJPYrfd 2.9K
CHFJPYrfd -34
AUDCADrfd -219
AUDNZDrfd 13
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +9 724.30 RUB
最差交易: -14 777 RUB
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +13 178.64 RUB
最大连续亏损: -47 934.41 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Торговля по уровням.
没有评论
2026.01.08 20:25
A large drawdown may occur on the account again
查看详细统计，请 登录 或者 注册