Trades insgesamt:
504
Gewinntrades:
314 (62.30%)
Verlusttrades:
190 (37.70%)
Bester Trade:
9 724.30 RUB
Schlechtester Trade:
-14 776.54 RUB
Bruttoprofit:
232 481.55 RUB (46 707 pips)
Bruttoverlust:
-373 487.29 RUB (60 100 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (13 178.64 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13 610.95 RUB (9)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.95
Long-Positionen:
229 (45.44%)
Short-Positionen:
275 (54.56%)
Profit-Faktor:
0.62
Mathematische Gewinnerwartung:
-279.77 RUB
Durchschnittlicher Profit:
740.39 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-1 965.72 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-47 934.41 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-47 934.41 RUB (10)
Wachstum pro Monat :
-1.42%
Jahresprognose:
-17.26%
Algo-Trading:
8%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
148 437.39 RUB
Maximaler:
148 591.64 RUB (1477.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
72.74% (130 400.56 RUB)
Kapital:
0.00% (0.00 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|233
|EURJPYrfd
|131
|GBPUSDrfd
|88
|USDCADrfd
|21
|USDCHFrfd
|10
|AUDUSDrfd
|7
|AUDCHFrfd
|5
|AUDJPYrfd
|4
|CHFJPYrfd
|2
|AUDCADrfd
|2
|AUDNZDrfd
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSDrfd
|-692
|EURJPYrfd
|-1.2K
|GBPUSDrfd
|-424
|USDCADrfd
|88
|USDCHFrfd
|-126
|AUDUSDrfd
|-38
|AUDCHFrfd
|-52
|AUDJPYrfd
|74
|CHFJPYrfd
|0
|AUDCADrfd
|9
|AUDNZDrfd
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSDrfd
|-2.6K
|EURJPYrfd
|-8.5K
|GBPUSDrfd
|-5.3K
|USDCADrfd
|2.3K
|USDCHFrfd
|-1.1K
|AUDUSDrfd
|-925
|AUDCHFrfd
|133
|AUDJPYrfd
|2.9K
|CHFJPYrfd
|-34
|AUDCADrfd
|-219
|AUDNZDrfd
|13
Bester Trade: +9 724.30 RUB
Schlechtester Trade: -14 777 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +13 178.64 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -47 934.41 RUB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Торговля по уровням.
