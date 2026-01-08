SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Alfa Trast
Oleg Tertychnikov

Alfa Trast

Oleg Tertychnikov
0 Bewertungen
87 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 -63%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
504
Gewinntrades:
314 (62.30%)
Verlusttrades:
190 (37.70%)
Bester Trade:
9 724.30 RUB
Schlechtester Trade:
-14 776.54 RUB
Bruttoprofit:
232 481.55 RUB (46 707 pips)
Bruttoverlust:
-373 487.29 RUB (60 100 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (13 178.64 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13 610.95 RUB (9)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.95
Long-Positionen:
229 (45.44%)
Short-Positionen:
275 (54.56%)
Profit-Faktor:
0.62
Mathematische Gewinnerwartung:
-279.77 RUB
Durchschnittlicher Profit:
740.39 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-1 965.72 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-47 934.41 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-47 934.41 RUB (10)
Wachstum pro Monat :
-1.42%
Jahresprognose:
-17.26%
Algo-Trading:
8%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
148 437.39 RUB
Maximaler:
148 591.64 RUB (1477.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
72.74% (130 400.56 RUB)
Kapital:
0.00% (0.00 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDrfd 233
EURJPYrfd 131
GBPUSDrfd 88
USDCADrfd 21
USDCHFrfd 10
AUDUSDrfd 7
AUDCHFrfd 5
AUDJPYrfd 4
CHFJPYrfd 2
AUDCADrfd 2
AUDNZDrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDrfd -692
EURJPYrfd -1.2K
GBPUSDrfd -424
USDCADrfd 88
USDCHFrfd -126
AUDUSDrfd -38
AUDCHFrfd -52
AUDJPYrfd 74
CHFJPYrfd 0
AUDCADrfd 9
AUDNZDrfd 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDrfd -2.6K
EURJPYrfd -8.5K
GBPUSDrfd -5.3K
USDCADrfd 2.3K
USDCHFrfd -1.1K
AUDUSDrfd -925
AUDCHFrfd 133
AUDJPYrfd 2.9K
CHFJPYrfd -34
AUDCADrfd -219
AUDNZDrfd 13
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +9 724.30 RUB
Schlechtester Trade: -14 777 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +13 178.64 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -47 934.41 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Торговля по уровням.
2026.01.08 20:25
A large drawdown may occur on the account again
