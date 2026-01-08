SignauxSections
Oleg Tertychnikov

Alfa Trast

Oleg Tertychnikov
0 avis
87 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 -63%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
504
Bénéfice trades:
314 (62.30%)
Perte trades:
190 (37.70%)
Meilleure transaction:
9 724.30 RUB
Pire transaction:
-14 776.54 RUB
Bénéfice brut:
232 481.55 RUB (46 707 pips)
Perte brute:
-373 487.29 RUB (60 100 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (13 178.64 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
13 610.95 RUB (9)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
-0.95
Longs trades:
229 (45.44%)
Courts trades:
275 (54.56%)
Facteur de profit:
0.62
Rendement attendu:
-279.77 RUB
Bénéfice moyen:
740.39 RUB
Perte moyenne:
-1 965.72 RUB
Pertes consécutives maximales:
10 (-47 934.41 RUB)
Perte consécutive maximale:
-47 934.41 RUB (10)
Croissance mensuelle:
-1.42%
Prévision annuelle:
-17.26%
Algo trading:
8%
Prélèvement par solde:
Absolu:
148 437.39 RUB
Maximal:
148 591.64 RUB (1477.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
72.74% (130 400.56 RUB)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDrfd 233
EURJPYrfd 131
GBPUSDrfd 88
USDCADrfd 21
USDCHFrfd 10
AUDUSDrfd 7
AUDCHFrfd 5
AUDJPYrfd 4
CHFJPYrfd 2
AUDCADrfd 2
AUDNZDrfd 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDrfd -692
EURJPYrfd -1.2K
GBPUSDrfd -424
USDCADrfd 88
USDCHFrfd -126
AUDUSDrfd -38
AUDCHFrfd -52
AUDJPYrfd 74
CHFJPYrfd 0
AUDCADrfd 9
AUDNZDrfd 1
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDrfd -2.6K
EURJPYrfd -8.5K
GBPUSDrfd -5.3K
USDCADrfd 2.3K
USDCHFrfd -1.1K
AUDUSDrfd -925
AUDCHFrfd 133
AUDJPYrfd 2.9K
CHFJPYrfd -34
AUDCADrfd -219
AUDNZDrfd 13
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9 724.30 RUB
Pire transaction: -14 777 RUB
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +13 178.64 RUB
Perte consécutive maximale: -47 934.41 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Торговля по уровням.
2026.01.08 20:25
A large drawdown may occur on the account again
