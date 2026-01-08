SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Alfa Trast
Oleg Tertychnikov

Alfa Trast

Oleg Tertychnikov
0 comentários
87 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 -63%
AlfaForexRU-Real
1:40
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
504
Negociações com lucro:
314 (62.30%)
Negociações com perda:
190 (37.70%)
Melhor negociação:
9 724.30 RUB
Pior negociação:
-14 776.54 RUB
Lucro bruto:
232 481.55 RUB (46 707 pips)
Perda bruta:
-373 487.29 RUB (60 100 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (13 178.64 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
13 610.95 RUB (9)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
-0.95
Negociações longas:
229 (45.44%)
Negociações curtas:
275 (54.56%)
Fator de lucro:
0.62
Valor esperado:
-279.77 RUB
Lucro médio:
740.39 RUB
Perda média:
-1 965.72 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-47 934.41 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-47 934.41 RUB (10)
Crescimento mensal:
-1.42%
Previsão anual:
-17.26%
Algotrading:
8%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
148 437.39 RUB
Máximo:
148 591.64 RUB (1477.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
72.74% (130 400.56 RUB)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDrfd 233
EURJPYrfd 131
GBPUSDrfd 88
USDCADrfd 21
USDCHFrfd 10
AUDUSDrfd 7
AUDCHFrfd 5
AUDJPYrfd 4
CHFJPYrfd 2
AUDCADrfd 2
AUDNZDrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDrfd -692
EURJPYrfd -1.2K
GBPUSDrfd -424
USDCADrfd 88
USDCHFrfd -126
AUDUSDrfd -38
AUDCHFrfd -52
AUDJPYrfd 74
CHFJPYrfd 0
AUDCADrfd 9
AUDNZDrfd 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDrfd -2.6K
EURJPYrfd -8.5K
GBPUSDrfd -5.3K
USDCADrfd 2.3K
USDCHFrfd -1.1K
AUDUSDrfd -925
AUDCHFrfd 133
AUDJPYrfd 2.9K
CHFJPYrfd -34
AUDCADrfd -219
AUDNZDrfd 13
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +9 724.30 RUB
Pior negociação: -14 777 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +13 178.64 RUB
Máxima perda consecutiva: -47 934.41 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Торговля по уровням.
Sem comentários
2026.01.08 20:25
A large drawdown may occur on the account again
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar