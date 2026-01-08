SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / IA TAKE STOP LOW CAPITAL
Fernando Roberto De Abreu Silva

IA TAKE STOP LOW CAPITAL

Fernando Roberto De Abreu Silva
0 inceleme
Güvenilirlik
57 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 17%
4xCube-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
494
Kârla kapanan işlemler:
342 (69.23%)
Zararla kapanan işlemler:
152 (30.77%)
En iyi işlem:
22.96 USD
En kötü işlem:
-43.12 USD
Brüt kâr:
1 051.74 USD (51 839 pips)
Brüt zarar:
-960.81 USD (47 351 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (33.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.76 USD (7)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
5.70%
Maks. mevduat yükü:
6.85%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
79
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.68
Alış işlemleri:
286 (57.89%)
Satış işlemleri:
208 (42.11%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.18 USD
Ortalama kâr:
3.08 USD
Ortalama zarar:
-6.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-94.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-94.88 USD (5)
Aylık büyüme:
5.37%
Yıllık tahmin:
65.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
134.12 USD (19.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.33% (134.12 USD)
Varlığa göre:
2.23% (11.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDxx 305
EURUSDxx 189
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDxx -22
EURUSDxx 113
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDxx -1.1K
EURUSDxx 5.7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.96 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +33.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -94.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.08 14:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.02% of days out of 393 days of the signal's entire lifetime.
