Fernando Roberto De Abreu Silva

IA TAKE STOP LOW CAPITAL

Fernando Roberto De Abreu Silva
Fiabilidad
57 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 19%
4xCube-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
499
Transacciones Rentables:
347 (69.53%)
Transacciones Irrentables:
152 (30.46%)
Mejor transacción:
22.96 USD
Peor transacción:
-43.12 USD
Beneficio Bruto:
1 058.30 USD (52 164 pips)
Pérdidas Brutas:
-960.81 USD (47 351 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (33.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
54.76 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
5.70%
Carga máxima del depósito:
6.85%
Último trade:
2 minutos
Trades a la semana:
83
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.73
Transacciones Largas:
287 (57.52%)
Transacciones Cortas:
212 (42.48%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
0.20 USD
Beneficio medio:
3.05 USD
Pérdidas medias:
-6.32 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-94.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-94.88 USD (5)
Crecimiento al mes:
6.71%
Pronóstico anual:
81.43%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
134.12 USD (19.93%)
Reducción relativa:
De balance:
22.33% (134.12 USD)
De fondos:
2.23% (11.84 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDxx 310
EURUSDxx 189
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDxx -15
EURUSDxx 113
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDxx -816
EURUSDxx 5.7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +22.96 USD
Peor transacción: -43 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +33.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -94.88 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2026.01.08 17:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 14:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.02% of days out of 393 days of the signal's entire lifetime.
