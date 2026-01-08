- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
503
利益トレード:
347 (68.98%)
損失トレード:
156 (31.01%)
ベストトレード:
22.96 USD
最悪のトレード:
-43.12 USD
総利益:
1 058.30 USD (52 164 pips)
総損失:
-982.47 USD (48 432 pips)
最大連続の勝ち:
17 (33.94 USD)
最大連続利益:
54.76 USD (7)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
9.62%
最大入金額:
6.85%
最近のトレード:
2 分前
1週間当たりの取引:
87
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.57
長いトレード:
290 (57.65%)
短いトレード:
213 (42.35%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.15 USD
平均利益:
3.05 USD
平均損失:
-6.30 USD
最大連続の負け:
5 (-94.88 USD)
最大連続損失:
-94.88 USD (5)
月間成長:
2.29%
年間予想:
27.79%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
134.12 USD (19.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.33% (134.12 USD)
エクイティによる:
2.23% (11.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|314
|EURUSDxx
|189
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDxx
|-37
|EURUSDxx
|113
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDxx
|-1.9K
|EURUSDxx
|5.7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +22.96 USD
最悪のトレード: -43 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +33.94 USD
最大連続損失: -94.88 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
14%
0
0
USD
USD
492
USD
USD
57
100%
503
68%
10%
1.07
0.15
USD
USD
22%
1:500