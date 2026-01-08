SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / IA TAKE STOP LOW CAPITAL
Fernando Roberto De Abreu Silva

IA TAKE STOP LOW CAPITAL

Fernando Roberto De Abreu Silva
0 comentários
Confiabilidade
57 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 14%
4xCube-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
503
Negociações com lucro:
347 (68.98%)
Negociações com perda:
156 (31.01%)
Melhor negociação:
22.96 USD
Pior negociação:
-43.12 USD
Lucro bruto:
1 058.30 USD (52 164 pips)
Perda bruta:
-982.47 USD (48 432 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (33.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
54.76 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
9.62%
Depósito máximo carregado:
6.85%
Último negócio:
2 minutos atrás
Negociações por semana:
88
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.57
Negociações longas:
290 (57.65%)
Negociações curtas:
213 (42.35%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.15 USD
Lucro médio:
3.05 USD
Perda média:
-6.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-94.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-94.88 USD (5)
Crescimento mensal:
2.29%
Previsão anual:
27.79%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
134.12 USD (19.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.33% (134.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.23% (11.84 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDxx 314
EURUSDxx 189
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDxx -37
EURUSDxx 113
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDxx -1.9K
EURUSDxx 5.7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +22.96 USD
Pior negociação: -43 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +33.94 USD
Máxima perda consecutiva: -94.88 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.08 17:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 14:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.02% of days out of 393 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
IA TAKE STOP LOW CAPITAL
30 USD por mês
14%
0
0
USD
501
USD
57
100%
503
68%
10%
1.07
0.15
USD
22%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.