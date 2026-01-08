- Crescimento
Negociações:
503
Negociações com lucro:
347 (68.98%)
Negociações com perda:
156 (31.01%)
Melhor negociação:
22.96 USD
Pior negociação:
-43.12 USD
Lucro bruto:
1 058.30 USD (52 164 pips)
Perda bruta:
-982.47 USD (48 432 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (33.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
54.76 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
9.62%
Depósito máximo carregado:
6.85%
Último negócio:
2 minutos atrás
Negociações por semana:
88
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.57
Negociações longas:
290 (57.65%)
Negociações curtas:
213 (42.35%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.15 USD
Lucro médio:
3.05 USD
Perda média:
-6.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-94.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-94.88 USD (5)
Crescimento mensal:
2.29%
Previsão anual:
27.79%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
134.12 USD (19.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.33% (134.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.23% (11.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|314
|EURUSDxx
|189
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDxx
|-37
|EURUSDxx
|113
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDxx
|-1.9K
|EURUSDxx
|5.7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +22.96 USD
Pior negociação: -43 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +33.94 USD
Máxima perda consecutiva: -94.88 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
14%
0
0
USD
USD
501
USD
USD
57
100%
503
68%
10%
1.07
0.15
USD
USD
22%
1:500