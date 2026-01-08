- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
503
盈利交易:
347 (68.98%)
亏损交易:
156 (31.01%)
最好交易:
22.96 USD
最差交易:
-43.12 USD
毛利:
1 058.30 USD (52 164 pips)
毛利亏损:
-982.47 USD (48 432 pips)
最大连续赢利:
17 (33.94 USD)
最大连续盈利:
54.76 USD (7)
夏普比率:
0.03
交易活动:
9.62%
最大入金加载:
6.85%
最近交易:
9 几分钟前
每周交易:
87
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.57
长期交易:
290 (57.65%)
短期交易:
213 (42.35%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.15 USD
平均利润:
3.05 USD
平均损失:
-6.30 USD
最大连续失误:
5 (-94.88 USD)
最大连续亏损:
-94.88 USD (5)
每月增长:
2.29%
年度预测:
27.79%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
134.12 USD (19.93%)
相对跌幅:
结余:
22.33% (134.12 USD)
净值:
2.23% (11.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|314
|EURUSDxx
|189
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDxx
|-37
|EURUSDxx
|113
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDxx
|-1.9K
|EURUSDxx
|5.7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22.96 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +33.94 USD
最大连续亏损: -94.88 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
