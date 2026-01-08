SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / IA TAKE STOP LOW CAPITAL
Fernando Roberto De Abreu Silva

IA TAKE STOP LOW CAPITAL

Fernando Roberto De Abreu Silva
0 avis
Fiabilité
57 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 17%
4xCube-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
494
Bénéfice trades:
342 (69.23%)
Perte trades:
152 (30.77%)
Meilleure transaction:
22.96 USD
Pire transaction:
-43.12 USD
Bénéfice brut:
1 051.74 USD (51 839 pips)
Perte brute:
-960.81 USD (47 351 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (33.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
54.76 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
8.76%
Charge de dépôt maximale:
6.85%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
78
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.68
Longs trades:
286 (57.89%)
Courts trades:
208 (42.11%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.18 USD
Bénéfice moyen:
3.08 USD
Perte moyenne:
-6.32 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-94.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-94.88 USD (5)
Croissance mensuelle:
5.37%
Prévision annuelle:
65.19%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
134.12 USD (19.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.33% (134.12 USD)
Par fonds propres:
2.23% (11.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDxx 305
EURUSDxx 189
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDxx -22
EURUSDxx 113
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDxx -1.1K
EURUSDxx 5.7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +22.96 USD
Pire transaction: -43 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +33.94 USD
Perte consécutive maximale: -94.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "4xCube-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.08 14:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.02% of days out of 393 days of the signal's entire lifetime.
