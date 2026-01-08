- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
496
Прибыльных трейдов:
344 (69.35%)
Убыточных трейдов:
152 (30.65%)
Лучший трейд:
22.96 USD
Худший трейд:
-43.12 USD
Общая прибыль:
1 055.68 USD (52 034 pips)
Общий убыток:
-960.81 USD (47 351 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (33.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.76 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
5.70%
Макс. загрузка депозита:
6.85%
Последний трейд:
10 минут
Трейдов в неделю:
80
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.71
Длинных трейдов:
286 (57.66%)
Коротких трейдов:
210 (42.34%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.19 USD
Средняя прибыль:
3.07 USD
Средний убыток:
-6.32 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-94.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-94.88 USD (5)
Прирост в месяц:
6.18%
Годовой прогноз:
74.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
134.12 USD (19.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.33% (134.12 USD)
По эквити:
2.23% (11.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|307
|EURUSDxx
|189
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDxx
|-18
|EURUSDxx
|113
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDxx
|-946
|EURUSDxx
|5.7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +22.96 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +33.94 USD
Макс. убыток в серии: -94.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
18%
0
0
USD
USD
520
USD
USD
57
100%
496
69%
6%
1.09
0.19
USD
USD
22%
1:500