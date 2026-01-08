СигналыРазделы
Fernando Roberto De Abreu Silva

IA TAKE STOP LOW CAPITAL

Fernando Roberto De Abreu Silva
0 отзывов
Надежность
57 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 18%
4xCube-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
496
Прибыльных трейдов:
344 (69.35%)
Убыточных трейдов:
152 (30.65%)
Лучший трейд:
22.96 USD
Худший трейд:
-43.12 USD
Общая прибыль:
1 055.68 USD (52 034 pips)
Общий убыток:
-960.81 USD (47 351 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (33.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.76 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
5.70%
Макс. загрузка депозита:
6.85%
Последний трейд:
10 минут
Трейдов в неделю:
80
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.71
Длинных трейдов:
286 (57.66%)
Коротких трейдов:
210 (42.34%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.19 USD
Средняя прибыль:
3.07 USD
Средний убыток:
-6.32 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-94.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-94.88 USD (5)
Прирост в месяц:
6.18%
Годовой прогноз:
74.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
134.12 USD (19.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.33% (134.12 USD)
По эквити:
2.23% (11.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDxx 307
EURUSDxx 189
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDxx -18
EURUSDxx 113
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDxx -946
EURUSDxx 5.7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +22.96 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +33.94 USD
Макс. убыток в серии: -94.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.08 14:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.02% of days out of 393 days of the signal's entire lifetime.
