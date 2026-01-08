SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / IA TAKE STOP LOW CAPITAL
Fernando Roberto De Abreu Silva

IA TAKE STOP LOW CAPITAL

Fernando Roberto De Abreu Silva
0 recensioni
Affidabilità
57 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 17%
4xCube-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
494
Profit Trade:
342 (69.23%)
Loss Trade:
152 (30.77%)
Best Trade:
22.96 USD
Worst Trade:
-43.12 USD
Profitto lordo:
1 051.74 USD (51 839 pips)
Perdita lorda:
-960.81 USD (47 351 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (33.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.76 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
5.70%
Massimo carico di deposito:
6.85%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
79
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.68
Long Trade:
286 (57.89%)
Short Trade:
208 (42.11%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
3.08 USD
Perdita media:
-6.32 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-94.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-94.88 USD (5)
Crescita mensile:
5.37%
Previsione annuale:
65.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
134.12 USD (19.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.33% (134.12 USD)
Per equità:
2.23% (11.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDxx 305
EURUSDxx 189
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDxx -22
EURUSDxx 113
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDxx -1.1K
EURUSDxx 5.7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.96 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +33.94 USD
Massima perdita consecutiva: -94.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.08 14:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.02% of days out of 393 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
IA TAKE STOP LOW CAPITAL
30USD al mese
17%
0
0
USD
516
USD
57
100%
494
69%
6%
1.09
0.18
USD
22%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.