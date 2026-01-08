- 자본
- 축소
트레이드:
519
이익 거래:
359 (69.17%)
손실 거래:
160 (30.83%)
최고의 거래:
22.96 USD
최악의 거래:
-43.12 USD
총 수익:
1 074.10 USD (52 948 pips)
총 손실:
-1 001.83 USD (49 399 pips)
연속 최대 이익:
17 (33.94 USD)
연속 최대 이익:
54.76 USD (7)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
5.31%
최대 입금량:
6.85%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
103
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.54
롱(주식매수):
299 (57.61%)
숏(주식차입매도):
220 (42.39%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.14 USD
평균 이익:
2.99 USD
평균 손실:
-6.26 USD
연속 최대 손실:
6 (-32.80 USD)
연속 최대 손실:
-94.88 USD (5)
월별 성장률:
1.56%
연간 예측:
18.97%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
134.12 USD (19.93%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.33% (134.12 USD)
자본금별:
2.23% (11.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|330
|EURUSDxx
|189
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDxx
|-40
|EURUSDxx
|113
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDxx
|-2.1K
|EURUSDxx
|5.7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +22.96 USD
최악의 거래: -43 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +33.94 USD
연속 최대 손실: -32.80 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
13%
0
0
USD
USD
498
USD
USD
57
100%
519
69%
5%
1.07
0.14
USD
USD
22%
1:500