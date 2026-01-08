SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / IA TAKE STOP LOW CAPITAL
Fernando Roberto De Abreu Silva

IA TAKE STOP LOW CAPITAL

Fernando Roberto De Abreu Silva
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
57 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 14%
4xCube-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
503
Gewinntrades:
347 (68.98%)
Verlusttrades:
156 (31.01%)
Bester Trade:
22.96 USD
Schlechtester Trade:
-43.12 USD
Bruttoprofit:
1 058.30 USD (52 164 pips)
Bruttoverlust:
-982.47 USD (48 432 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (33.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
54.76 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
9.62%
Max deposit load:
6.85%
Letzter Trade:
10 Minuten
Trades pro Woche:
87
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.57
Long-Positionen:
290 (57.65%)
Short-Positionen:
213 (42.35%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
0.15 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-94.88 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-94.88 USD (5)
Wachstum pro Monat :
2.29%
Jahresprognose:
27.79%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
134.12 USD (19.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
22.33% (134.12 USD)
Kapital:
2.23% (11.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDxx 314
EURUSDxx 189
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDxx -37
EURUSDxx 113
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDxx -1.9K
EURUSDxx 5.7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +22.96 USD
Schlechtester Trade: -43 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +33.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -94.88 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.08 17:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 14:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.02% of days out of 393 days of the signal's entire lifetime.
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

