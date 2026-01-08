SinyallerBölümler
SYED MUHAMMAD AZIM

AsiaFX

SYED MUHAMMAD AZIM
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 26%
OneRoyal-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
389
Kârla kapanan işlemler:
317 (81.49%)
Zararla kapanan işlemler:
72 (18.51%)
En iyi işlem:
984.94 USD
En kötü işlem:
-2 467.08 USD
Brüt kâr:
31 911.29 USD (146 043 pips)
Brüt zarar:
-15 245.50 USD (69 853 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (2 150.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 270.56 USD (5)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.64%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
6.00
Alış işlemleri:
320 (82.26%)
Satış işlemleri:
69 (17.74%)
Kâr faktörü:
2.09
Beklenen getiri:
42.84 USD
Ortalama kâr:
100.67 USD
Ortalama zarar:
-211.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 601.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 467.08 USD (1)
Aylık büyüme:
5.95%
Yıllık tahmin:
72.17%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.93 USD
Maksimum:
2 779.26 USD (8.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.19% (2 779.26 USD)
Varlığa göre:
3.03% (2 860.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDs 180
USTECs 152
GBPUSDs 16
USTEC 15
XAGUSDs 8
XAGUSD 7
XAUUSD 5
GBPUSD 4
UK100 1
UK100s 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDs 9.7K
USTECs 5.9K
GBPUSDs -118
USTEC 140
XAGUSDs 219
XAGUSD 89
XAUUSD 409
GBPUSD 259
UK100 20
UK100s 54
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDs 41K
USTECs 27K
GBPUSDs -14
USTEC 1.7K
XAGUSDs 52
XAGUSD 223
XAUUSD 4.1K
GBPUSD 1.2K
UK100 146
UK100s 251
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +984.94 USD
En kötü işlem: -2 467 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 150.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 601.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OneRoyal-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

..
İnceleme yok
2026.01.08 11:21
No swaps are charged on the signal account
