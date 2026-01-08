SignauxSections
SYED MUHAMMAD AZIM

AsiaFX

SYED MUHAMMAD AZIM
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 26%
OneRoyal-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
389
Bénéfice trades:
317 (81.49%)
Perte trades:
72 (18.51%)
Meilleure transaction:
984.94 USD
Pire transaction:
-2 467.08 USD
Bénéfice brut:
31 911.29 USD (146 043 pips)
Perte brute:
-15 245.50 USD (69 853 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (2 150.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 270.56 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.64%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
6.00
Longs trades:
320 (82.26%)
Courts trades:
69 (17.74%)
Facteur de profit:
2.09
Rendement attendu:
42.84 USD
Bénéfice moyen:
100.67 USD
Perte moyenne:
-211.74 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-1 601.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 467.08 USD (1)
Croissance mensuelle:
5.95%
Prévision annuelle:
72.17%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
48.93 USD
Maximal:
2 779.26 USD (8.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.19% (2 779.26 USD)
Par fonds propres:
3.03% (2 860.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDs 180
USTECs 152
GBPUSDs 16
USTEC 15
XAGUSDs 8
XAGUSD 7
XAUUSD 5
GBPUSD 4
UK100 1
UK100s 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDs 9.7K
USTECs 5.9K
GBPUSDs -118
USTEC 140
XAGUSDs 219
XAGUSD 89
XAUUSD 409
GBPUSD 259
UK100 20
UK100s 54
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDs 41K
USTECs 27K
GBPUSDs -14
USTEC 1.7K
XAGUSDs 52
XAGUSD 223
XAUUSD 4.1K
GBPUSD 1.2K
UK100 146
UK100s 251
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +984.94 USD
Pire transaction: -2 467 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +2 150.36 USD
Perte consécutive maximale: -1 601.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OneRoyal-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

..
Aucun avis
2026.01.08 11:21
No swaps are charged on the signal account
