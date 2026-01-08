- 자본
- 축소
트레이드:
390
이익 거래:
318 (81.53%)
손실 거래:
72 (18.46%)
최고의 거래:
984.94 USD
최악의 거래:
-2 467.08 USD
총 수익:
32 144.51 USD (147 057 pips)
총 손실:
-15 245.50 USD (69 853 pips)
연속 최대 이익:
18 (2 150.36 USD)
연속 최대 이익:
2 270.56 USD (5)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.64%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
6.08
롱(주식매수):
321 (82.31%)
숏(주식차입매도):
69 (17.69%)
수익 요인:
2.11
기대수익:
43.33 USD
평균 이익:
101.08 USD
평균 손실:
-211.74 USD
연속 최대 손실:
3 (-1 601.16 USD)
연속 최대 손실:
-2 467.08 USD (1)
월별 성장률:
6.09%
연간 예측:
73.88%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
48.93 USD
최대한의:
2 779.26 USD (8.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.19% (2 779.26 USD)
자본금별:
3.03% (2 860.65 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|181
|USTECs
|152
|GBPUSDs
|16
|USTEC
|15
|XAGUSDs
|8
|XAGUSD
|7
|XAUUSD
|5
|GBPUSD
|4
|UK100
|1
|UK100s
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDs
|9.9K
|USTECs
|5.9K
|GBPUSDs
|-118
|USTEC
|140
|XAGUSDs
|219
|XAGUSD
|89
|XAUUSD
|409
|GBPUSD
|259
|UK100
|20
|UK100s
|54
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDs
|42K
|USTECs
|27K
|GBPUSDs
|-14
|USTEC
|1.7K
|XAGUSDs
|52
|XAGUSD
|223
|XAUUSD
|4.1K
|GBPUSD
|1.2K
|UK100
|146
|UK100s
|251
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +984.94 USD
최악의 거래: -2 467 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +2 150.36 USD
연속 최대 손실: -1 601.16 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OneRoyal-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
..
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
26%
0
0
USD
USD
95K
USD
USD
19
99%
390
81%
100%
2.10
43.33
USD
USD
3%
1:500