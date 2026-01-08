SignaleKategorien
SYED MUHAMMAD AZIM

AsiaFX

SYED MUHAMMAD AZIM
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
19 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 26%
OneRoyal-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
390
Gewinntrades:
318 (81.53%)
Verlusttrades:
72 (18.46%)
Bester Trade:
984.94 USD
Schlechtester Trade:
-2 467.08 USD
Bruttoprofit:
32 144.51 USD (147 057 pips)
Bruttoverlust:
-15 245.50 USD (69 853 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (2 150.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 270.56 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.64%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
6.08
Long-Positionen:
321 (82.31%)
Short-Positionen:
69 (17.69%)
Profit-Faktor:
2.11
Mathematische Gewinnerwartung:
43.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
101.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-211.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-1 601.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 467.08 USD (1)
Wachstum pro Monat :
6.09%
Jahresprognose:
73.88%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
48.93 USD
Maximaler:
2 779.26 USD (8.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.19% (2 779.26 USD)
Kapital:
3.03% (2 860.65 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDs 181
USTECs 152
GBPUSDs 16
USTEC 15
XAGUSDs 8
XAGUSD 7
XAUUSD 5
GBPUSD 4
UK100 1
UK100s 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDs 9.9K
USTECs 5.9K
GBPUSDs -118
USTEC 140
XAGUSDs 219
XAGUSD 89
XAUUSD 409
GBPUSD 259
UK100 20
UK100s 54
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDs 42K
USTECs 27K
GBPUSDs -14
USTEC 1.7K
XAGUSDs 52
XAGUSD 223
XAUUSD 4.1K
GBPUSD 1.2K
UK100 146
UK100s 251
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +984.94 USD
Schlechtester Trade: -2 467 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 150.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 601.16 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OneRoyal-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

..
Keine Bewertungen
2026.01.08 11:21
No swaps are charged on the signal account
