- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
390
盈利交易:
318 (81.53%)
亏损交易:
72 (18.46%)
最好交易:
984.94 USD
最差交易:
-2 467.08 USD
毛利:
32 144.51 USD (147 057 pips)
毛利亏损:
-15 245.50 USD (69 853 pips)
最大连续赢利:
18 (2 150.36 USD)
最大连续盈利:
2 270.56 USD (5)
夏普比率:
0.20
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.64%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
19 小时
采收率:
6.08
长期交易:
321 (82.31%)
短期交易:
69 (17.69%)
利润因子:
2.11
预期回报:
43.33 USD
平均利润:
101.08 USD
平均损失:
-211.74 USD
最大连续失误:
3 (-1 601.16 USD)
最大连续亏损:
-2 467.08 USD (1)
每月增长:
6.09%
年度预测:
73.88%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
48.93 USD
最大值:
2 779.26 USD (8.06%)
相对跌幅:
结余:
3.19% (2 779.26 USD)
净值:
3.03% (2 860.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|181
|USTECs
|152
|GBPUSDs
|16
|USTEC
|15
|XAGUSDs
|8
|XAGUSD
|7
|XAUUSD
|5
|GBPUSD
|4
|UK100
|1
|UK100s
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDs
|9.9K
|USTECs
|5.9K
|GBPUSDs
|-118
|USTEC
|140
|XAGUSDs
|219
|XAGUSD
|89
|XAUUSD
|409
|GBPUSD
|259
|UK100
|20
|UK100s
|54
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDs
|42K
|USTECs
|27K
|GBPUSDs
|-14
|USTEC
|1.7K
|XAGUSDs
|52
|XAGUSD
|223
|XAUUSD
|4.1K
|GBPUSD
|1.2K
|UK100
|146
|UK100s
|251
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +984.94 USD
最差交易: -2 467 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +2 150.36 USD
最大连续亏损: -1 601.16 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OneRoyal-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
..
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
26%
0
0
USD
USD
95K
USD
USD
19
99%
390
81%
100%
2.10
43.33
USD
USD
3%
1:500