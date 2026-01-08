- Прирост
Всего трейдов:
390
Прибыльных трейдов:
318 (81.53%)
Убыточных трейдов:
72 (18.46%)
Лучший трейд:
984.94 USD
Худший трейд:
-2 467.08 USD
Общая прибыль:
32 144.51 USD (147 057 pips)
Общий убыток:
-15 245.50 USD (69 853 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (2 150.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 270.56 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.64%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
6.08
Длинных трейдов:
321 (82.31%)
Коротких трейдов:
69 (17.69%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
43.33 USD
Средняя прибыль:
101.08 USD
Средний убыток:
-211.74 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 601.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 467.08 USD (1)
Прирост в месяц:
6.09%
Годовой прогноз:
73.88%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
48.93 USD
Максимальная:
2 779.26 USD (8.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.19% (2 779.26 USD)
По эквити:
3.03% (2 860.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|181
|USTECs
|152
|GBPUSDs
|16
|USTEC
|15
|XAGUSDs
|8
|XAGUSD
|7
|XAUUSD
|5
|GBPUSD
|4
|UK100
|1
|UK100s
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDs
|9.9K
|USTECs
|5.9K
|GBPUSDs
|-118
|USTEC
|140
|XAGUSDs
|219
|XAGUSD
|89
|XAUUSD
|409
|GBPUSD
|259
|UK100
|20
|UK100s
|54
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDs
|42K
|USTECs
|27K
|GBPUSDs
|-14
|USTEC
|1.7K
|XAGUSDs
|52
|XAGUSD
|223
|XAUUSD
|4.1K
|GBPUSD
|1.2K
|UK100
|146
|UK100s
|251
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +984.94 USD
Худший трейд: -2 467 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2 150.36 USD
Макс. убыток в серии: -1 601.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OneRoyal-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
..
Нет отзывов
