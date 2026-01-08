СигналыРазделы
SYED MUHAMMAD AZIM

AsiaFX

SYED MUHAMMAD AZIM
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 26%
OneRoyal-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
390
Прибыльных трейдов:
318 (81.53%)
Убыточных трейдов:
72 (18.46%)
Лучший трейд:
984.94 USD
Худший трейд:
-2 467.08 USD
Общая прибыль:
32 144.51 USD (147 057 pips)
Общий убыток:
-15 245.50 USD (69 853 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (2 150.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 270.56 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.64%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
6.08
Длинных трейдов:
321 (82.31%)
Коротких трейдов:
69 (17.69%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
43.33 USD
Средняя прибыль:
101.08 USD
Средний убыток:
-211.74 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 601.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 467.08 USD (1)
Прирост в месяц:
6.09%
Годовой прогноз:
73.88%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
48.93 USD
Максимальная:
2 779.26 USD (8.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.19% (2 779.26 USD)
По эквити:
3.03% (2 860.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDs 181
USTECs 152
GBPUSDs 16
USTEC 15
XAGUSDs 8
XAGUSD 7
XAUUSD 5
GBPUSD 4
UK100 1
UK100s 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDs 9.9K
USTECs 5.9K
GBPUSDs -118
USTEC 140
XAGUSDs 219
XAGUSD 89
XAUUSD 409
GBPUSD 259
UK100 20
UK100s 54
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDs 42K
USTECs 27K
GBPUSDs -14
USTEC 1.7K
XAGUSDs 52
XAGUSD 223
XAUUSD 4.1K
GBPUSD 1.2K
UK100 146
UK100s 251
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +984.94 USD
Худший трейд: -2 467 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2 150.36 USD
Макс. убыток в серии: -1 601.16 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OneRoyal-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

..
Нет отзывов
2026.01.08 11:21
No swaps are charged on the signal account
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AsiaFX
30 USD в месяц
26%
0
0
USD
95K
USD
19
99%
390
81%
100%
2.10
43.33
USD
3%
1:500
