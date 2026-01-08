- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
390
利益トレード:
318 (81.53%)
損失トレード:
72 (18.46%)
ベストトレード:
984.94 USD
最悪のトレード:
-2 467.08 USD
総利益:
32 144.51 USD (147 057 pips)
総損失:
-15 245.50 USD (69 853 pips)
最大連続の勝ち:
18 (2 150.36 USD)
最大連続利益:
2 270.56 USD (5)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.64%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
6.08
長いトレード:
321 (82.31%)
短いトレード:
69 (17.69%)
プロフィットファクター:
2.11
期待されたペイオフ:
43.33 USD
平均利益:
101.08 USD
平均損失:
-211.74 USD
最大連続の負け:
3 (-1 601.16 USD)
最大連続損失:
-2 467.08 USD (1)
月間成長:
6.09%
年間予想:
73.88%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
48.93 USD
最大の:
2 779.26 USD (8.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.19% (2 779.26 USD)
エクイティによる:
3.03% (2 860.65 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|181
|USTECs
|152
|GBPUSDs
|16
|USTEC
|15
|XAGUSDs
|8
|XAGUSD
|7
|XAUUSD
|5
|GBPUSD
|4
|UK100
|1
|UK100s
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDs
|9.9K
|USTECs
|5.9K
|GBPUSDs
|-118
|USTEC
|140
|XAGUSDs
|219
|XAGUSD
|89
|XAUUSD
|409
|GBPUSD
|259
|UK100
|20
|UK100s
|54
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDs
|42K
|USTECs
|27K
|GBPUSDs
|-14
|USTEC
|1.7K
|XAGUSDs
|52
|XAGUSD
|223
|XAUUSD
|4.1K
|GBPUSD
|1.2K
|UK100
|146
|UK100s
|251
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +984.94 USD
最悪のトレード: -2 467 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +2 150.36 USD
最大連続損失: -1 601.16 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OneRoyal-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
..
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
26%
0
0
USD
USD
95K
USD
USD
19
99%
390
81%
100%
2.10
43.33
USD
USD
3%
1:500