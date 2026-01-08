SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / AsiaFX
SYED MUHAMMAD AZIM

AsiaFX

SYED MUHAMMAD AZIM
0 comentarios
Fiabilidad
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 26%
OneRoyal-Real
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
390
Transacciones Rentables:
318 (81.53%)
Transacciones Irrentables:
72 (18.46%)
Mejor transacción:
984.94 USD
Peor transacción:
-2 467.08 USD
Beneficio Bruto:
32 144.51 USD (147 057 pips)
Pérdidas Brutas:
-15 245.50 USD (69 853 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (2 150.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 270.56 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.64%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
6.08
Transacciones Largas:
321 (82.31%)
Transacciones Cortas:
69 (17.69%)
Factor de Beneficio:
2.11
Beneficio Esperado:
43.33 USD
Beneficio medio:
101.08 USD
Pérdidas medias:
-211.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-1 601.16 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 467.08 USD (1)
Crecimiento al mes:
6.09%
Pronóstico anual:
73.88%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
48.93 USD
Máxima:
2 779.26 USD (8.06%)
Reducción relativa:
De balance:
3.19% (2 779.26 USD)
De fondos:
3.03% (2 860.65 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDs 181
USTECs 152
GBPUSDs 16
USTEC 15
XAGUSDs 8
XAGUSD 7
XAUUSD 5
GBPUSD 4
UK100 1
UK100s 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDs 9.9K
USTECs 5.9K
GBPUSDs -118
USTEC 140
XAGUSDs 219
XAGUSD 89
XAUUSD 409
GBPUSD 259
UK100 20
UK100s 54
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDs 42K
USTECs 27K
GBPUSDs -14
USTEC 1.7K
XAGUSDs 52
XAGUSD 223
XAUUSD 4.1K
GBPUSD 1.2K
UK100 146
UK100s 251
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +984.94 USD
Peor transacción: -2 467 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +2 150.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 601.16 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OneRoyal-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

..
No hay comentarios
2026.01.08 11:21
No swaps are charged on the signal account
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AsiaFX
30 USD al mes
26%
0
0
USD
95K
USD
19
99%
390
81%
100%
2.10
43.33
USD
3%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.