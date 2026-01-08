SegnaliSezioni
SYED MUHAMMAD AZIM

AsiaFX

0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 26%
OneRoyal-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
389
Profit Trade:
317 (81.49%)
Loss Trade:
72 (18.51%)
Best Trade:
984.94 USD
Worst Trade:
-2 467.08 USD
Profitto lordo:
31 911.29 USD (146 043 pips)
Perdita lorda:
-15 245.50 USD (69 853 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (2 150.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 270.56 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.64%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
6.00
Long Trade:
320 (82.26%)
Short Trade:
69 (17.74%)
Fattore di profitto:
2.09
Profitto previsto:
42.84 USD
Profitto medio:
100.67 USD
Perdita media:
-211.74 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 601.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 467.08 USD (1)
Crescita mensile:
5.95%
Previsione annuale:
72.17%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.93 USD
Massimale:
2 779.26 USD (8.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.19% (2 779.26 USD)
Per equità:
3.03% (2 860.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDs 180
USTECs 152
GBPUSDs 16
USTEC 15
XAGUSDs 8
XAGUSD 7
XAUUSD 5
GBPUSD 4
UK100 1
UK100s 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDs 9.7K
USTECs 5.9K
GBPUSDs -118
USTEC 140
XAGUSDs 219
XAGUSD 89
XAUUSD 409
GBPUSD 259
UK100 20
UK100s 54
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDs 41K
USTECs 27K
GBPUSDs -14
USTEC 1.7K
XAGUSDs 52
XAGUSD 223
XAUUSD 4.1K
GBPUSD 1.2K
UK100 146
UK100s 251
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +984.94 USD
Worst Trade: -2 467 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 150.36 USD
Massima perdita consecutiva: -1 601.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OneRoyal-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

..
Non ci sono recensioni
2026.01.08 11:21
No swaps are charged on the signal account
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.