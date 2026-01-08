- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
390
Negociações com lucro:
318 (81.53%)
Negociações com perda:
72 (18.46%)
Melhor negociação:
984.94 USD
Pior negociação:
-2 467.08 USD
Lucro bruto:
32 144.51 USD (147 057 pips)
Perda bruta:
-15 245.50 USD (69 853 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (2 150.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 270.56 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.64%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
6.08
Negociações longas:
321 (82.31%)
Negociações curtas:
69 (17.69%)
Fator de lucro:
2.11
Valor esperado:
43.33 USD
Lucro médio:
101.08 USD
Perda média:
-211.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-1 601.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 467.08 USD (1)
Crescimento mensal:
6.09%
Previsão anual:
73.88%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
48.93 USD
Máximo:
2 779.26 USD (8.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.19% (2 779.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.03% (2 860.65 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|181
|USTECs
|152
|GBPUSDs
|16
|USTEC
|15
|XAGUSDs
|8
|XAGUSD
|7
|XAUUSD
|5
|GBPUSD
|4
|UK100
|1
|UK100s
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDs
|9.9K
|USTECs
|5.9K
|GBPUSDs
|-118
|USTEC
|140
|XAGUSDs
|219
|XAGUSD
|89
|XAUUSD
|409
|GBPUSD
|259
|UK100
|20
|UK100s
|54
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDs
|42K
|USTECs
|27K
|GBPUSDs
|-14
|USTEC
|1.7K
|XAGUSDs
|52
|XAGUSD
|223
|XAUUSD
|4.1K
|GBPUSD
|1.2K
|UK100
|146
|UK100s
|251
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +984.94 USD
Pior negociação: -2 467 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +2 150.36 USD
Máxima perda consecutiva: -1 601.16 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OneRoyal-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
..
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
26%
0
0
USD
USD
95K
USD
USD
19
99%
390
81%
100%
2.10
43.33
USD
USD
3%
1:500