SYED MUHAMMAD AZIM

AsiaFX

0 comentários
Confiabilidade
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 26%
OneRoyal-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
390
Negociações com lucro:
318 (81.53%)
Negociações com perda:
72 (18.46%)
Melhor negociação:
984.94 USD
Pior negociação:
-2 467.08 USD
Lucro bruto:
32 144.51 USD (147 057 pips)
Perda bruta:
-15 245.50 USD (69 853 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (2 150.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 270.56 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.64%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
6.08
Negociações longas:
321 (82.31%)
Negociações curtas:
69 (17.69%)
Fator de lucro:
2.11
Valor esperado:
43.33 USD
Lucro médio:
101.08 USD
Perda média:
-211.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-1 601.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 467.08 USD (1)
Crescimento mensal:
6.09%
Previsão anual:
73.88%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
48.93 USD
Máximo:
2 779.26 USD (8.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.19% (2 779.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.03% (2 860.65 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDs 181
USTECs 152
GBPUSDs 16
USTEC 15
XAGUSDs 8
XAGUSD 7
XAUUSD 5
GBPUSD 4
UK100 1
UK100s 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDs 9.9K
USTECs 5.9K
GBPUSDs -118
USTEC 140
XAGUSDs 219
XAGUSD 89
XAUUSD 409
GBPUSD 259
UK100 20
UK100s 54
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDs 42K
USTECs 27K
GBPUSDs -14
USTEC 1.7K
XAGUSDs 52
XAGUSD 223
XAUUSD 4.1K
GBPUSD 1.2K
UK100 146
UK100s 251
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +984.94 USD
Pior negociação: -2 467 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +2 150.36 USD
Máxima perda consecutiva: -1 601.16 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OneRoyal-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

..
Sem comentários
2026.01.08 11:21
No swaps are charged on the signal account
