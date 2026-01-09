- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
25 (86.20%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (13.79%)
En iyi işlem:
266.90 USD
En kötü işlem:
-183.10 USD
Brüt kâr:
2 392.50 USD (2 388 pips)
Brüt zarar:
-276.40 USD (274 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (714.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
747.30 USD (7)
Sharpe oranı:
0.84
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
9.79
Alış işlemleri:
17 (58.62%)
Satış işlemleri:
12 (41.38%)
Kâr faktörü:
8.66
Beklenen getiri:
72.97 USD
Ortalama kâr:
95.70 USD
Ortalama zarar:
-69.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-216.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-216.20 USD (2)
Aylık büyüme:
7.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
216.20 USD (2.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.14% (216.20 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CLR
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CLR
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CLR
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +266.90 USD
En kötü işlem: -183 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +714.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -216.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValburyAsiaFutures-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
