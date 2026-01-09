- 成長
トレード:
29
利益トレード:
25 (86.20%)
損失トレード:
4 (13.79%)
ベストトレード:
266.90 USD
最悪のトレード:
-183.10 USD
総利益:
2 392.50 USD (2 388 pips)
総損失:
-276.40 USD (274 pips)
最大連続の勝ち:
9 (714.10 USD)
最大連続利益:
747.30 USD (7)
シャープレシオ:
0.84
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
9.79
長いトレード:
17 (58.62%)
短いトレード:
12 (41.38%)
プロフィットファクター:
8.66
期待されたペイオフ:
72.97 USD
平均利益:
95.70 USD
平均損失:
-69.10 USD
最大連続の負け:
2 (-216.20 USD)
最大連続損失:
-216.20 USD (2)
月間成長:
7.98%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
216.20 USD (2.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.14% (216.20 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CLR
|29
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CLR
|2.1K
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CLR
|2.1K
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +266.90 USD
最悪のトレード: -183 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +714.10 USD
最大連続損失: -216.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ValburyAsiaFutures-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
