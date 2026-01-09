- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
25 (86.20%)
Loss Trade:
4 (13.79%)
Best Trade:
266.90 USD
Worst Trade:
-183.10 USD
Profitto lordo:
2 392.50 USD (2 388 pips)
Perdita lorda:
-276.40 USD (274 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (714.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
747.30 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.84
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
9.79
Long Trade:
17 (58.62%)
Short Trade:
12 (41.38%)
Fattore di profitto:
8.66
Profitto previsto:
72.97 USD
Profitto medio:
95.70 USD
Perdita media:
-69.10 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-216.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-216.20 USD (2)
Crescita mensile:
7.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
216.20 USD (2.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.14% (216.20 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CLR
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CLR
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CLR
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +266.90 USD
Worst Trade: -183 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +714.10 USD
Massima perdita consecutiva: -216.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValburyAsiaFutures-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni