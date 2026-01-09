- Wachstum
Trades insgesamt:
29
Gewinntrades:
25 (86.20%)
Verlusttrades:
4 (13.79%)
Bester Trade:
266.90 USD
Schlechtester Trade:
-183.10 USD
Bruttoprofit:
2 392.50 USD (2 388 pips)
Bruttoverlust:
-276.40 USD (274 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (714.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
747.30 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.84
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
9.79
Long-Positionen:
17 (58.62%)
Short-Positionen:
12 (41.38%)
Profit-Faktor:
8.66
Mathematische Gewinnerwartung:
72.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
95.70 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-69.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-216.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-216.20 USD (2)
Wachstum pro Monat :
7.98%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
216.20 USD (2.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.14% (216.20 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|CLR
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|CLR
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|CLR
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Bester Trade: +266.90 USD
Schlechtester Trade: -183 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +714.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -216.20 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ValburyAsiaFutures-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Bewertungen