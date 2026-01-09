SeñalesSecciones
Roni Gautama

GFO BENN

Roni Gautama
0 comentarios
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 23%
ValburyAsiaFutures-Real
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
29
Transacciones Rentables:
25 (86.20%)
Transacciones Irrentables:
4 (13.79%)
Mejor transacción:
266.90 USD
Peor transacción:
-183.10 USD
Beneficio Bruto:
2 392.50 USD (2 388 pips)
Pérdidas Brutas:
-276.40 USD (274 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (714.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
747.30 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.84
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
9.79
Transacciones Largas:
17 (58.62%)
Transacciones Cortas:
12 (41.38%)
Factor de Beneficio:
8.66
Beneficio Esperado:
72.97 USD
Beneficio medio:
95.70 USD
Pérdidas medias:
-69.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-216.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-216.20 USD (2)
Crecimiento al mes:
7.98%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
216.20 USD (2.05%)
Reducción relativa:
De balance:
2.14% (216.20 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
CLR 29
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
CLR 2.1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
CLR 2.1K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +266.90 USD
Peor transacción: -183 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +714.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -216.20 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ValburyAsiaFutures-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2026.01.09 12:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 12:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.08 10:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.08 10:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 10:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
