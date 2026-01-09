- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
29
Negociações com lucro:
25 (86.20%)
Negociações com perda:
4 (13.79%)
Melhor negociação:
266.90 USD
Pior negociação:
-183.10 USD
Lucro bruto:
2 392.50 USD (2 388 pips)
Perda bruta:
-276.40 USD (274 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (714.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
747.30 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.84
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
9.79
Negociações longas:
17 (58.62%)
Negociações curtas:
12 (41.38%)
Fator de lucro:
8.66
Valor esperado:
72.97 USD
Lucro médio:
95.70 USD
Perda média:
-69.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-216.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-216.20 USD (2)
Crescimento mensal:
7.98%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
216.20 USD (2.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.14% (216.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CLR
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CLR
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CLR
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +266.90 USD
Pior negociação: -183 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +714.10 USD
Máxima perda consecutiva: -216.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ValburyAsiaFutures-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
