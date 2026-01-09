- Прирост
Всего трейдов:
29
Прибыльных трейдов:
25 (86.20%)
Убыточных трейдов:
4 (13.79%)
Лучший трейд:
266.90 USD
Худший трейд:
-183.10 USD
Общая прибыль:
2 392.50 USD (2 388 pips)
Общий убыток:
-276.40 USD (274 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (714.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
747.30 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.84
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
9.79
Длинных трейдов:
17 (58.62%)
Коротких трейдов:
12 (41.38%)
Профит фактор:
8.66
Мат. ожидание:
72.97 USD
Средняя прибыль:
95.70 USD
Средний убыток:
-69.10 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-216.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-216.20 USD (2)
Прирост в месяц:
7.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
216.20 USD (2.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.14% (216.20 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CLR
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CLR
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CLR
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Лучший трейд: +266.90 USD
Худший трейд: -183 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +714.10 USD
Макс. убыток в серии: -216.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValburyAsiaFutures-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов