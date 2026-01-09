СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GFO BENN
Roni Gautama

GFO BENN

Roni Gautama
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 23%
ValburyAsiaFutures-Real
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
29
Прибыльных трейдов:
25 (86.20%)
Убыточных трейдов:
4 (13.79%)
Лучший трейд:
266.90 USD
Худший трейд:
-183.10 USD
Общая прибыль:
2 392.50 USD (2 388 pips)
Общий убыток:
-276.40 USD (274 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (714.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
747.30 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.84
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
9.79
Длинных трейдов:
17 (58.62%)
Коротких трейдов:
12 (41.38%)
Профит фактор:
8.66
Мат. ожидание:
72.97 USD
Средняя прибыль:
95.70 USD
Средний убыток:
-69.10 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-216.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-216.20 USD (2)
Прирост в месяц:
7.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
216.20 USD (2.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.14% (216.20 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CLR 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CLR 2.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CLR 2.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +266.90 USD
Худший трейд: -183 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +714.10 USD
Макс. убыток в серии: -216.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValburyAsiaFutures-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.09 12:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 12:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.08 10:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.08 10:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 10:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика