İşlemler:
404
Kârla kapanan işlemler:
302 (74.75%)
Zararla kapanan işlemler:
102 (25.25%)
En iyi işlem:
9.92 USD
En kötü işlem:
-22.68 USD
Brüt kâr:
572.52 USD (58 124 pips)
Brüt zarar:
-362.10 USD (35 407 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (36.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.04 USD (24)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
2.11
Alış işlemleri:
266 (65.84%)
Satış işlemleri:
138 (34.16%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
1.90 USD
Ortalama zarar:
-3.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-97.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-97.94 USD (7)
Aylık büyüme:
4.74%
Yıllık tahmin:
57.57%
Algo alım-satım:
42%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.99 USD
Maksimum:
99.84 USD (8.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.04% (77.56 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|404
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.pro
|210
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.pro
|23K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.92 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +36.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -97.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US888-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
