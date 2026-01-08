SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TAL cobweb
Ngoc Tan Dinh

TAL cobweb

Ngoc Tan Dinh
0 inceleme
25 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 25%
Axi-US888-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
404
Kârla kapanan işlemler:
302 (74.75%)
Zararla kapanan işlemler:
102 (25.25%)
En iyi işlem:
9.92 USD
En kötü işlem:
-22.68 USD
Brüt kâr:
572.52 USD (58 124 pips)
Brüt zarar:
-362.10 USD (35 407 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (36.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.04 USD (24)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
2.11
Alış işlemleri:
266 (65.84%)
Satış işlemleri:
138 (34.16%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
1.90 USD
Ortalama zarar:
-3.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-97.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-97.94 USD (7)
Aylık büyüme:
4.74%
Yıllık tahmin:
57.57%
Algo alım-satım:
42%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.99 USD
Maksimum:
99.84 USD (8.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.04% (77.56 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pro 404
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pro 210
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pro 23K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.92 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +36.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -97.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US888-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

follow trend
