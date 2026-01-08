SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TAL cobweb
Ngoc Tan Dinh

TAL cobweb

Ngoc Tan Dinh
0 avis
25 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 25%
Axi-US888-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
404
Bénéfice trades:
302 (74.75%)
Perte trades:
102 (25.25%)
Meilleure transaction:
9.92 USD
Pire transaction:
-22.68 USD
Bénéfice brut:
572.52 USD (58 124 pips)
Perte brute:
-362.10 USD (35 407 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (36.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
36.04 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
12 minutes
Facteur de récupération:
2.11
Longs trades:
266 (65.84%)
Courts trades:
138 (34.16%)
Facteur de profit:
1.58
Rendement attendu:
0.52 USD
Bénéfice moyen:
1.90 USD
Perte moyenne:
-3.55 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-97.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-97.94 USD (7)
Croissance mensuelle:
4.74%
Prévision annuelle:
57.57%
Algo trading:
42%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.99 USD
Maximal:
99.84 USD (8.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.04% (77.56 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pro 404
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 210
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 23K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.92 USD
Pire transaction: -23 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +36.04 USD
Perte consécutive maximale: -97.94 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US888-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

follow trend
Aucun avis
