Всего трейдов:
404
Прибыльных трейдов:
302 (74.75%)
Убыточных трейдов:
102 (25.25%)
Лучший трейд:
9.92 USD
Худший трейд:
-22.68 USD
Общая прибыль:
572.52 USD (58 124 pips)
Общий убыток:
-362.10 USD (35 407 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (36.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
36.04 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
2.11
Длинных трейдов:
266 (65.84%)
Коротких трейдов:
138 (34.16%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
0.52 USD
Средняя прибыль:
1.90 USD
Средний убыток:
-3.55 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-97.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-97.94 USD (7)
Прирост в месяц:
4.74%
Годовой прогноз:
57.57%
Алготрейдинг:
42%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.99 USD
Максимальная:
99.84 USD (8.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.04% (77.56 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|404
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.pro
|210
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.pro
|23K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US888-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
follow trend
