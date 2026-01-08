СигналыРазделы
Ngoc Tan Dinh

TAL cobweb

Ngoc Tan Dinh
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 25%
Axi-US888-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
404
Прибыльных трейдов:
302 (74.75%)
Убыточных трейдов:
102 (25.25%)
Лучший трейд:
9.92 USD
Худший трейд:
-22.68 USD
Общая прибыль:
572.52 USD (58 124 pips)
Общий убыток:
-362.10 USD (35 407 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (36.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
36.04 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
2.11
Длинных трейдов:
266 (65.84%)
Коротких трейдов:
138 (34.16%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
0.52 USD
Средняя прибыль:
1.90 USD
Средний убыток:
-3.55 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-97.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-97.94 USD (7)
Прирост в месяц:
4.74%
Годовой прогноз:
57.57%
Алготрейдинг:
42%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.99 USD
Максимальная:
99.84 USD (8.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.04% (77.56 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.pro 404
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.pro 210
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.pro 23K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.92 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +36.04 USD
Макс. убыток в серии: -97.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US888-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

follow trend
Нет отзывов
