- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
404
盈利交易:
302 (74.75%)
亏损交易:
102 (25.25%)
最好交易:
9.92 USD
最差交易:
-22.68 USD
毛利:
572.52 USD (58 124 pips)
毛利亏损:
-362.10 USD (35 407 pips)
最大连续赢利:
24 (36.04 USD)
最大连续盈利:
36.04 USD (24)
夏普比率:
0.15
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
2.11
长期交易:
266 (65.84%)
短期交易:
138 (34.16%)
利润因子:
1.58
预期回报:
0.52 USD
平均利润:
1.90 USD
平均损失:
-3.55 USD
最大连续失误:
7 (-97.94 USD)
最大连续亏损:
-97.94 USD (7)
每月增长:
4.74%
年度预测:
57.57%
算法交易:
42%
结余跌幅:
绝对:
0.99 USD
最大值:
99.84 USD (8.34%)
相对跌幅:
结余:
5.04% (77.56 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|404
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.pro
|210
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.pro
|23K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.92 USD
最差交易: -23 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +36.04 USD
最大连续亏损: -97.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US888-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
follow trend
没有评论