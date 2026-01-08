シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / TAL cobweb
Ngoc Tan Dinh

TAL cobweb

Ngoc Tan Dinh
レビュー0件
信頼性
25週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 25%
Axi-US888-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
404
利益トレード:
302 (74.75%)
損失トレード:
102 (25.25%)
ベストトレード:
9.92 USD
最悪のトレード:
-22.68 USD
総利益:
572.52 USD (58 124 pips)
総損失:
-362.10 USD (35 407 pips)
最大連続の勝ち:
24 (36.04 USD)
最大連続利益:
36.04 USD (24)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
12 分
リカバリーファクター:
2.11
長いトレード:
266 (65.84%)
短いトレード:
138 (34.16%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
0.52 USD
平均利益:
1.90 USD
平均損失:
-3.55 USD
最大連続の負け:
7 (-97.94 USD)
最大連続損失:
-97.94 USD (7)
月間成長:
4.74%
年間予想:
57.57%
アルゴリズム取引:
42%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.99 USD
最大の:
99.84 USD (8.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.04% (77.56 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.pro 404
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.pro 210
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.pro 23K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +9.92 USD
最悪のトレード: -23 USD
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +36.04 USD
最大連続損失: -97.94 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US888-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

follow trend
レビューなし
