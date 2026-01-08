- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
404
利益トレード:
302 (74.75%)
損失トレード:
102 (25.25%)
ベストトレード:
9.92 USD
最悪のトレード:
-22.68 USD
総利益:
572.52 USD (58 124 pips)
総損失:
-362.10 USD (35 407 pips)
最大連続の勝ち:
24 (36.04 USD)
最大連続利益:
36.04 USD (24)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
12 分
リカバリーファクター:
2.11
長いトレード:
266 (65.84%)
短いトレード:
138 (34.16%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
0.52 USD
平均利益:
1.90 USD
平均損失:
-3.55 USD
最大連続の負け:
7 (-97.94 USD)
最大連続損失:
-97.94 USD (7)
月間成長:
4.74%
年間予想:
57.57%
アルゴリズム取引:
42%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.99 USD
最大の:
99.84 USD (8.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.04% (77.56 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|404
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.pro
|210
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.pro
|23K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.92 USD
最悪のトレード: -23 USD
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +36.04 USD
最大連続損失: -97.94 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US888-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
