Ngoc Tan Dinh

TAL cobweb

Ngoc Tan Dinh
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
25 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 25%
Axi-US888-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
404
Gewinntrades:
302 (74.75%)
Verlusttrades:
102 (25.25%)
Bester Trade:
9.92 USD
Schlechtester Trade:
-22.68 USD
Bruttoprofit:
572.52 USD (58 124 pips)
Bruttoverlust:
-362.10 USD (35 407 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (36.04 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
36.04 USD (24)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
12 Minuten
Erholungsfaktor:
2.11
Long-Positionen:
266 (65.84%)
Short-Positionen:
138 (34.16%)
Profit-Faktor:
1.58
Mathematische Gewinnerwartung:
0.52 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.90 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-97.94 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-97.94 USD (7)
Wachstum pro Monat :
4.74%
Jahresprognose:
57.57%
Algo-Trading:
42%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.99 USD
Maximaler:
99.84 USD (8.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.04% (77.56 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.pro 404
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 210
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 23K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +9.92 USD
Schlechtester Trade: -23 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +36.04 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -97.94 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US888-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

follow trend
Keine Bewertungen
