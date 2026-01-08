- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
404
Gewinntrades:
302 (74.75%)
Verlusttrades:
102 (25.25%)
Bester Trade:
9.92 USD
Schlechtester Trade:
-22.68 USD
Bruttoprofit:
572.52 USD (58 124 pips)
Bruttoverlust:
-362.10 USD (35 407 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (36.04 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
36.04 USD (24)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
12 Minuten
Erholungsfaktor:
2.11
Long-Positionen:
266 (65.84%)
Short-Positionen:
138 (34.16%)
Profit-Faktor:
1.58
Mathematische Gewinnerwartung:
0.52 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.90 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-97.94 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-97.94 USD (7)
Wachstum pro Monat :
4.74%
Jahresprognose:
57.57%
Algo-Trading:
42%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.99 USD
Maximaler:
99.84 USD (8.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.04% (77.56 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|404
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.pro
|210
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.pro
|23K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +9.92 USD
Schlechtester Trade: -23 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +36.04 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -97.94 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US888-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
