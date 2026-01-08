- Incremento
Total de Trades:
404
Transacciones Rentables:
302 (74.75%)
Transacciones Irrentables:
102 (25.25%)
Mejor transacción:
9.92 USD
Peor transacción:
-22.68 USD
Beneficio Bruto:
572.52 USD (58 124 pips)
Pérdidas Brutas:
-362.10 USD (35 407 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (36.04 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
36.04 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
12 minutos
Factor de Recuperación:
2.11
Transacciones Largas:
266 (65.84%)
Transacciones Cortas:
138 (34.16%)
Factor de Beneficio:
1.58
Beneficio Esperado:
0.52 USD
Beneficio medio:
1.90 USD
Pérdidas medias:
-3.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-97.94 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-97.94 USD (7)
Crecimiento al mes:
4.74%
Pronóstico anual:
57.57%
Trading algorítmico:
42%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.99 USD
Máxima:
99.84 USD (8.34%)
Reducción relativa:
De balance:
5.04% (77.56 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|404
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.pro
|210
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.pro
|23K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axi-US888-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
