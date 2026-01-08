SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / TAL cobweb
Ngoc Tan Dinh

TAL cobweb

Ngoc Tan Dinh
0 comentarios
Fiabilidad
25 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 25%
Axi-US888-Live
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
404
Transacciones Rentables:
302 (74.75%)
Transacciones Irrentables:
102 (25.25%)
Mejor transacción:
9.92 USD
Peor transacción:
-22.68 USD
Beneficio Bruto:
572.52 USD (58 124 pips)
Pérdidas Brutas:
-362.10 USD (35 407 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (36.04 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
36.04 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
12 minutos
Factor de Recuperación:
2.11
Transacciones Largas:
266 (65.84%)
Transacciones Cortas:
138 (34.16%)
Factor de Beneficio:
1.58
Beneficio Esperado:
0.52 USD
Beneficio medio:
1.90 USD
Pérdidas medias:
-3.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-97.94 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-97.94 USD (7)
Crecimiento al mes:
4.74%
Pronóstico anual:
57.57%
Trading algorítmico:
42%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.99 USD
Máxima:
99.84 USD (8.34%)
Reducción relativa:
De balance:
5.04% (77.56 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.pro 404
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.pro 210
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.pro 23K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +9.92 USD
Peor transacción: -23 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 24
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +36.04 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -97.94 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axi-US888-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

follow trend
No hay comentarios
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada