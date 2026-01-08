- 자본
- 축소
트레이드:
404
이익 거래:
302 (74.75%)
손실 거래:
102 (25.25%)
최고의 거래:
9.92 USD
최악의 거래:
-22.68 USD
총 수익:
572.52 USD (58 124 pips)
총 손실:
-362.10 USD (35 407 pips)
연속 최대 이익:
24 (36.04 USD)
연속 최대 이익:
36.04 USD (24)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
12 분
회복 요인:
2.11
롱(주식매수):
266 (65.84%)
숏(주식차입매도):
138 (34.16%)
수익 요인:
1.58
기대수익:
0.52 USD
평균 이익:
1.90 USD
평균 손실:
-3.55 USD
연속 최대 손실:
7 (-97.94 USD)
연속 최대 손실:
-97.94 USD (7)
월별 성장률:
4.74%
연간 예측:
57.57%
Algo 트레이딩:
42%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.99 USD
최대한의:
99.84 USD (8.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.04% (77.56 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|404
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.pro
|210
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.pro
|23K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9.92 USD
최악의 거래: -23 USD
연속 최대 이익: 24
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +36.04 USD
연속 최대 손실: -97.94 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Axi-US888-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
follow trend
