Trade:
404
Profit Trade:
302 (74.75%)
Loss Trade:
102 (25.25%)
Best Trade:
9.92 USD
Worst Trade:
-22.68 USD
Profitto lordo:
572.52 USD (58 124 pips)
Perdita lorda:
-362.10 USD (35 407 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (36.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.04 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
2.11
Long Trade:
266 (65.84%)
Short Trade:
138 (34.16%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
1.90 USD
Perdita media:
-3.55 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-97.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-97.94 USD (7)
Crescita mensile:
4.74%
Previsione annuale:
57.57%
Algo trading:
42%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.99 USD
Massimale:
99.84 USD (8.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.04% (77.56 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|404
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.pro
|210
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.pro
|23K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Best Trade: +9.92 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +36.04 USD
Massima perdita consecutiva: -97.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US888-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
