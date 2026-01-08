SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TAL cobweb
Ngoc Tan Dinh

TAL cobweb

Ngoc Tan Dinh
0 recensioni
25 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 25%
Axi-US888-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
404
Profit Trade:
302 (74.75%)
Loss Trade:
102 (25.25%)
Best Trade:
9.92 USD
Worst Trade:
-22.68 USD
Profitto lordo:
572.52 USD (58 124 pips)
Perdita lorda:
-362.10 USD (35 407 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (36.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.04 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
2.11
Long Trade:
266 (65.84%)
Short Trade:
138 (34.16%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
1.90 USD
Perdita media:
-3.55 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-97.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-97.94 USD (7)
Crescita mensile:
4.74%
Previsione annuale:
57.57%
Algo trading:
42%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.99 USD
Massimale:
99.84 USD (8.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.04% (77.56 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.pro 404
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.pro 210
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.pro 23K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.92 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +36.04 USD
Massima perdita consecutiva: -97.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US888-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

follow trend
