SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / TAL cobweb
Ngoc Tan Dinh

TAL cobweb

Ngoc Tan Dinh
0 comentários
Confiabilidade
25 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 25%
Axi-US888-Live
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
404
Negociações com lucro:
302 (74.75%)
Negociações com perda:
102 (25.25%)
Melhor negociação:
9.92 USD
Pior negociação:
-22.68 USD
Lucro bruto:
572.52 USD (58 124 pips)
Perda bruta:
-362.10 USD (35 407 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (36.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
36.04 USD (24)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
2.11
Negociações longas:
266 (65.84%)
Negociações curtas:
138 (34.16%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
0.52 USD
Lucro médio:
1.90 USD
Perda média:
-3.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-97.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-97.94 USD (7)
Crescimento mensal:
4.74%
Previsão anual:
57.57%
Algotrading:
42%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.99 USD
Máximo:
99.84 USD (8.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.04% (77.56 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.pro 404
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.pro 210
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.pro 23K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +9.92 USD
Pior negociação: -23 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +36.04 USD
Máxima perda consecutiva: -97.94 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US888-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

follow trend
Sem comentários
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar