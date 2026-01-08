- Crescimento
Negociações:
404
Negociações com lucro:
302 (74.75%)
Negociações com perda:
102 (25.25%)
Melhor negociação:
9.92 USD
Pior negociação:
-22.68 USD
Lucro bruto:
572.52 USD (58 124 pips)
Perda bruta:
-362.10 USD (35 407 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (36.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
36.04 USD (24)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
2.11
Negociações longas:
266 (65.84%)
Negociações curtas:
138 (34.16%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
0.52 USD
Lucro médio:
1.90 USD
Perda média:
-3.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-97.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-97.94 USD (7)
Crescimento mensal:
4.74%
Previsão anual:
57.57%
Algotrading:
42%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.99 USD
Máximo:
99.84 USD (8.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.04% (77.56 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|404
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.pro
|210
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.pro
|23K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Melhor negociação: +9.92 USD
Pior negociação: -23 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +36.04 USD
Máxima perda consecutiva: -97.94 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US888-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
follow trend
