İşlemler:
750
Kârla kapanan işlemler:
591 (78.80%)
Zararla kapanan işlemler:
159 (21.20%)
En iyi işlem:
44.05 CHF
En kötü işlem:
-32.98 CHF
Brüt kâr:
2 343.84 CHF (150 836 pips)
Brüt zarar:
-825.31 CHF (50 661 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (156.24 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
156.24 CHF (16)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
7.06%
Maks. mevduat yükü:
0.66%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
94
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
17.97
Alış işlemleri:
351 (46.80%)
Satış işlemleri:
399 (53.20%)
Kâr faktörü:
2.84
Beklenen getiri:
2.02 CHF
Ortalama kâr:
3.97 CHF
Ortalama zarar:
-5.19 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-32.99 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-84.51 CHF (3)
Aylık büyüme:
33.70%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 CHF
Maksimum:
84.51 CHF (2.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.78% (81.32 CHF)
Varlığa göre:
0.04% (0.80 CHF)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +44.05 CHF
En kötü işlem: -33 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +156.24 CHF
Maksimum ardışık zarar: -32.99 CHF
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
