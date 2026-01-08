SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gondo Slow
Marco Hildbrand

Gondo Slow

Marco Hildbrand
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 36 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 104%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
750
Kârla kapanan işlemler:
591 (78.80%)
Zararla kapanan işlemler:
159 (21.20%)
En iyi işlem:
44.05 CHF
En kötü işlem:
-32.98 CHF
Brüt kâr:
2 343.84 CHF (150 836 pips)
Brüt zarar:
-825.31 CHF (50 661 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (156.24 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
156.24 CHF (16)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
7.06%
Maks. mevduat yükü:
0.66%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
94
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
17.97
Alış işlemleri:
351 (46.80%)
Satış işlemleri:
399 (53.20%)
Kâr faktörü:
2.84
Beklenen getiri:
2.02 CHF
Ortalama kâr:
3.97 CHF
Ortalama zarar:
-5.19 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-32.99 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-84.51 CHF (3)
Aylık büyüme:
33.70%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 CHF
Maksimum:
84.51 CHF (2.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.78% (81.32 CHF)
Varlığa göre:
0.04% (0.80 CHF)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 750
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.6K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 101K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.05 CHF
En kötü işlem: -33 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +156.24 CHF
Maksimum ardışık zarar: -32.99 CHF

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
İnceleme yok
2026.01.08 09:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 09:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
