- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
754
Gewinntrades:
593 (78.64%)
Verlusttrades:
161 (21.35%)
Bester Trade:
44.05 CHF
Schlechtester Trade:
-32.98 CHF
Bruttoprofit:
2 355.19 CHF (151 562 pips)
Bruttoverlust:
-832.95 CHF (51 123 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (156.24 CHF)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
156.24 CHF (16)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
6.59%
Max deposit load:
2.66%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
98
Durchschn. Haltezeit:
25 Minuten
Erholungsfaktor:
18.01
Long-Positionen:
355 (47.08%)
Short-Positionen:
399 (52.92%)
Profit-Faktor:
2.83
Mathematische Gewinnerwartung:
2.02 CHF
Durchschnittlicher Profit:
3.97 CHF
Durchschnittlicher Verlust:
-5.17 CHF
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-32.99 CHF)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-84.51 CHF (3)
Wachstum pro Monat :
32.89%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 CHF
Maximaler:
84.51 CHF (2.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.78% (81.32 CHF)
Kapital:
1.63% (34.87 CHF)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|754
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.6K
|
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|101K
|
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +44.05 CHF
Schlechtester Trade: -33 CHF
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +156.24 CHF
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -32.99 CHF
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
36 USD pro Monat
105%
0
0
USD
USD
2.1K
CHF
CHF
8
99%
754
78%
7%
2.82
2.02
CHF
CHF
4%
1:500