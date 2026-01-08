SignaleKategorien
Marco Hildbrand

Gondo Slow

Marco Hildbrand
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 36 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 105%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
754
Gewinntrades:
593 (78.64%)
Verlusttrades:
161 (21.35%)
Bester Trade:
44.05 CHF
Schlechtester Trade:
-32.98 CHF
Bruttoprofit:
2 355.19 CHF (151 562 pips)
Bruttoverlust:
-832.95 CHF (51 123 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (156.24 CHF)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
156.24 CHF (16)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
6.59%
Max deposit load:
2.66%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
98
Durchschn. Haltezeit:
25 Minuten
Erholungsfaktor:
18.01
Long-Positionen:
355 (47.08%)
Short-Positionen:
399 (52.92%)
Profit-Faktor:
2.83
Mathematische Gewinnerwartung:
2.02 CHF
Durchschnittlicher Profit:
3.97 CHF
Durchschnittlicher Verlust:
-5.17 CHF
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-32.99 CHF)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-84.51 CHF (3)
Wachstum pro Monat :
32.89%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 CHF
Maximaler:
84.51 CHF (2.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.78% (81.32 CHF)
Kapital:
1.63% (34.87 CHF)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 754
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.6K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 101K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +44.05 CHF
Schlechtester Trade: -33 CHF
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +156.24 CHF
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -32.99 CHF

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
Keine Bewertungen
2026.01.08 09:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 09:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
