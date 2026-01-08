- 자본
- 축소
트레이드:
765
이익 거래:
602 (78.69%)
손실 거래:
163 (21.31%)
최고의 거래:
44.05 CHF
최악의 거래:
-32.98 CHF
총 수익:
2 379.20 CHF (153 132 pips)
총 손실:
-835.46 CHF (51 263 pips)
연속 최대 이익:
16 (156.24 CHF)
연속 최대 이익:
156.24 CHF (16)
샤프 비율:
0.32
거래 활동:
27.77%
최대 입금량:
2.66%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
112
평균 유지 시간:
25 분
회복 요인:
18.27
롱(주식매수):
360 (47.06%)
숏(주식차입매도):
405 (52.94%)
수익 요인:
2.85
기대수익:
2.02 CHF
평균 이익:
3.95 CHF
평균 손실:
-5.13 CHF
연속 최대 손실:
5 (-32.99 CHF)
연속 최대 손실:
-84.51 CHF (3)
월별 성장률:
33.37%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 CHF
최대한의:
84.51 CHF (2.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.78% (81.32 CHF)
자본금별:
3.86% (83.29 CHF)
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +44.05 CHF
최악의 거래: -33 CHF
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +156.24 CHF
연속 최대 손실: -32.99 CHF
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
