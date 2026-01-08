- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
754
利益トレード:
593 (78.64%)
損失トレード:
161 (21.35%)
ベストトレード:
44.05 CHF
最悪のトレード:
-32.98 CHF
総利益:
2 355.19 CHF (151 562 pips)
総損失:
-832.95 CHF (51 123 pips)
最大連続の勝ち:
16 (156.24 CHF)
最大連続利益:
156.24 CHF (16)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
6.59%
最大入金額:
2.66%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
98
平均保有時間:
25 分
リカバリーファクター:
18.01
長いトレード:
355 (47.08%)
短いトレード:
399 (52.92%)
プロフィットファクター:
2.83
期待されたペイオフ:
2.02 CHF
平均利益:
3.97 CHF
平均損失:
-5.17 CHF
最大連続の負け:
5 (-32.99 CHF)
最大連続損失:
-84.51 CHF (3)
月間成長:
32.89%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 CHF
最大の:
84.51 CHF (2.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.78% (81.32 CHF)
エクイティによる:
1.63% (34.87 CHF)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|754
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|101K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
