シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Gondo Slow
Marco Hildbrand

Gondo Slow

Marco Hildbrand
レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
月額  36  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 105%
ICMarketsSC-Live17
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
754
利益トレード:
593 (78.64%)
損失トレード:
161 (21.35%)
ベストトレード:
44.05 CHF
最悪のトレード:
-32.98 CHF
総利益:
2 355.19 CHF (151 562 pips)
総損失:
-832.95 CHF (51 123 pips)
最大連続の勝ち:
16 (156.24 CHF)
最大連続利益:
156.24 CHF (16)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
6.59%
最大入金額:
2.66%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
98
平均保有時間:
25 分
リカバリーファクター:
18.01
長いトレード:
355 (47.08%)
短いトレード:
399 (52.92%)
プロフィットファクター:
2.83
期待されたペイオフ:
2.02 CHF
平均利益:
3.97 CHF
平均損失:
-5.17 CHF
最大連続の負け:
5 (-32.99 CHF)
最大連続損失:
-84.51 CHF (3)
月間成長:
32.89%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 CHF
最大の:
84.51 CHF (2.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.78% (81.32 CHF)
エクイティによる:
1.63% (34.87 CHF)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 754
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.6K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 101K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +44.05 CHF
最悪のトレード: -33 CHF
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +156.24 CHF
最大連続損失: -32.99 CHF

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2026.01.08 09:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 09:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Gondo Slow
36 USD/月
105%
0
0
USD
2.1K
CHF
8
99%
754
78%
7%
2.82
2.02
CHF
4%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください