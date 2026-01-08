- Crescita
Trade:
750
Profit Trade:
591 (78.80%)
Loss Trade:
159 (21.20%)
Best Trade:
44.05 CHF
Worst Trade:
-32.98 CHF
Profitto lordo:
2 343.84 CHF (150 836 pips)
Perdita lorda:
-825.31 CHF (50 661 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (156.24 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
156.24 CHF (16)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
7.06%
Massimo carico di deposito:
0.66%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
94
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
17.97
Long Trade:
351 (46.80%)
Short Trade:
399 (53.20%)
Fattore di profitto:
2.84
Profitto previsto:
2.02 CHF
Profitto medio:
3.97 CHF
Perdita media:
-5.19 CHF
Massime perdite consecutive:
5 (-32.99 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-84.51 CHF (3)
Crescita mensile:
33.70%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 CHF
Massimale:
84.51 CHF (2.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.78% (81.32 CHF)
Per equità:
0.04% (0.80 CHF)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|750
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|101K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +44.05 CHF
Worst Trade: -33 CHF
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +156.24 CHF
Massima perdita consecutiva: -32.99 CHF
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
36USD al mese
104%
0
0
USD
USD
2.1K
CHF
CHF
8
99%
750
78%
7%
2.83
2.02
CHF
CHF
4%
1:500