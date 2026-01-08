SegnaliSezioni
Marco Hildbrand

Gondo Slow

Marco Hildbrand
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 36 USD al mese
crescita dal 2025 104%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
750
Profit Trade:
591 (78.80%)
Loss Trade:
159 (21.20%)
Best Trade:
44.05 CHF
Worst Trade:
-32.98 CHF
Profitto lordo:
2 343.84 CHF (150 836 pips)
Perdita lorda:
-825.31 CHF (50 661 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (156.24 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
156.24 CHF (16)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
7.06%
Massimo carico di deposito:
0.66%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
94
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
17.97
Long Trade:
351 (46.80%)
Short Trade:
399 (53.20%)
Fattore di profitto:
2.84
Profitto previsto:
2.02 CHF
Profitto medio:
3.97 CHF
Perdita media:
-5.19 CHF
Massime perdite consecutive:
5 (-32.99 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-84.51 CHF (3)
Crescita mensile:
33.70%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 CHF
Massimale:
84.51 CHF (2.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.78% (81.32 CHF)
Per equità:
0.04% (0.80 CHF)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 750
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.6K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 101K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +44.05 CHF
Worst Trade: -33 CHF
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +156.24 CHF
Massima perdita consecutiva: -32.99 CHF

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
Non ci sono recensioni
2026.01.08 09:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 09:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
