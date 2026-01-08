- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
750
Bénéfice trades:
591 (78.80%)
Perte trades:
159 (21.20%)
Meilleure transaction:
44.05 CHF
Pire transaction:
-32.98 CHF
Bénéfice brut:
2 343.84 CHF (150 836 pips)
Perte brute:
-825.31 CHF (50 661 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (156.24 CHF)
Bénéfice consécutif maximal:
156.24 CHF (16)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
7.06%
Charge de dépôt maximale:
0.66%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
94
Temps de détention moyen:
25 minutes
Facteur de récupération:
17.97
Longs trades:
351 (46.80%)
Courts trades:
399 (53.20%)
Facteur de profit:
2.84
Rendement attendu:
2.02 CHF
Bénéfice moyen:
3.97 CHF
Perte moyenne:
-5.19 CHF
Pertes consécutives maximales:
5 (-32.99 CHF)
Perte consécutive maximale:
-84.51 CHF (3)
Croissance mensuelle:
33.70%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 CHF
Maximal:
84.51 CHF (2.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.78% (81.32 CHF)
Par fonds propres:
0.04% (0.80 CHF)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|750
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|101K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +44.05 CHF
Pire transaction: -33 CHF
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +156.24 CHF
Perte consécutive maximale: -32.99 CHF
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
36 USD par mois
104%
0
0
USD
USD
2.1K
CHF
CHF
8
99%
750
78%
7%
2.83
2.02
CHF
CHF
4%
1:500