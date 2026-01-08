SignauxSections
Marco Hildbrand

Gondo Slow

Marco Hildbrand
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 36 USD par mois
croissance depuis 2025 104%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
750
Bénéfice trades:
591 (78.80%)
Perte trades:
159 (21.20%)
Meilleure transaction:
44.05 CHF
Pire transaction:
-32.98 CHF
Bénéfice brut:
2 343.84 CHF (150 836 pips)
Perte brute:
-825.31 CHF (50 661 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (156.24 CHF)
Bénéfice consécutif maximal:
156.24 CHF (16)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
7.06%
Charge de dépôt maximale:
0.66%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
94
Temps de détention moyen:
25 minutes
Facteur de récupération:
17.97
Longs trades:
351 (46.80%)
Courts trades:
399 (53.20%)
Facteur de profit:
2.84
Rendement attendu:
2.02 CHF
Bénéfice moyen:
3.97 CHF
Perte moyenne:
-5.19 CHF
Pertes consécutives maximales:
5 (-32.99 CHF)
Perte consécutive maximale:
-84.51 CHF (3)
Croissance mensuelle:
33.70%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 CHF
Maximal:
84.51 CHF (2.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.78% (81.32 CHF)
Par fonds propres:
0.04% (0.80 CHF)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 750
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.6K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 101K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +44.05 CHF
Pire transaction: -33 CHF
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +156.24 CHF
Perte consécutive maximale: -32.99 CHF

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
Aucun avis
2026.01.08 09:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 09:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gondo Slow
36 USD par mois
104%
0
0
USD
2.1K
CHF
8
99%
750
78%
7%
2.83
2.02
CHF
4%
1:500
