- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
754
盈利交易:
593 (78.64%)
亏损交易:
161 (21.35%)
最好交易:
44.05 CHF
最差交易:
-32.98 CHF
毛利:
2 355.19 CHF (151 562 pips)
毛利亏损:
-832.95 CHF (51 123 pips)
最大连续赢利:
16 (156.24 CHF)
最大连续盈利:
156.24 CHF (16)
夏普比率:
0.32
交易活动:
6.59%
最大入金加载:
2.66%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
98
平均持有时间:
25 分钟
采收率:
18.01
长期交易:
355 (47.08%)
短期交易:
399 (52.92%)
利润因子:
2.83
预期回报:
2.02 CHF
平均利润:
3.97 CHF
平均损失:
-5.17 CHF
最大连续失误:
5 (-32.99 CHF)
最大连续亏损:
-84.51 CHF (3)
每月增长:
32.89%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 CHF
最大值:
84.51 CHF (2.64%)
相对跌幅:
结余:
3.78% (81.32 CHF)
净值:
1.63% (34.87 CHF)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|754
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|101K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +44.05 CHF
最差交易: -33 CHF
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +156.24 CHF
最大连续亏损: -32.99 CHF
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月36 USD
105%
0
0
USD
USD
2.1K
CHF
CHF
8
99%
754
78%
7%
2.82
2.02
CHF
CHF
4%
1:500