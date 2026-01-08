信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Gondo Slow
Marco Hildbrand

Gondo Slow

Marco Hildbrand
可靠性
8
0 / 0 USD
每月复制 36 USD per 
增长自 2025 105%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
754
盈利交易:
593 (78.64%)
亏损交易:
161 (21.35%)
最好交易:
44.05 CHF
最差交易:
-32.98 CHF
毛利:
2 355.19 CHF (151 562 pips)
毛利亏损:
-832.95 CHF (51 123 pips)
最大连续赢利:
16 (156.24 CHF)
最大连续盈利:
156.24 CHF (16)
夏普比率:
0.32
交易活动:
6.59%
最大入金加载:
2.66%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
98
平均持有时间:
25 分钟
采收率:
18.01
长期交易:
355 (47.08%)
短期交易:
399 (52.92%)
利润因子:
2.83
预期回报:
2.02 CHF
平均利润:
3.97 CHF
平均损失:
-5.17 CHF
最大连续失误:
5 (-32.99 CHF)
最大连续亏损:
-84.51 CHF (3)
每月增长:
32.89%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 CHF
最大值:
84.51 CHF (2.64%)
相对跌幅:
结余:
3.78% (81.32 CHF)
净值:
1.63% (34.87 CHF)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 754
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.6K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 101K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +44.05 CHF
最差交易: -33 CHF
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +156.24 CHF
最大连续亏损: -32.99 CHF

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
没有评论
2026.01.08 09:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 09:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Gondo Slow
每月36 USD
105%
0
0
USD
2.1K
CHF
8
99%
754
78%
7%
2.82
2.02
CHF
4%
1:500
