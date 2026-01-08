СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gondo Slow
Marco Hildbrand

Gondo Slow

Marco Hildbrand
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 36 USD в месяц
прирост с 2025 105%
ICMarketsSC-Live17
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
754
Прибыльных трейдов:
593 (78.64%)
Убыточных трейдов:
161 (21.35%)
Лучший трейд:
44.05 CHF
Худший трейд:
-32.98 CHF
Общая прибыль:
2 355.19 CHF (151 562 pips)
Общий убыток:
-832.95 CHF (51 123 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (156.24 CHF)
Макс. прибыль в серии:
156.24 CHF (16)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
6.59%
Макс. загрузка депозита:
2.66%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
98
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
18.01
Длинных трейдов:
355 (47.08%)
Коротких трейдов:
399 (52.92%)
Профит фактор:
2.83
Мат. ожидание:
2.02 CHF
Средняя прибыль:
3.97 CHF
Средний убыток:
-5.17 CHF
Макс. серия проигрышей:
5 (-32.99 CHF)
Макс. убыток в серии:
-84.51 CHF (3)
Прирост в месяц:
32.89%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 CHF
Максимальная:
84.51 CHF (2.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.78% (81.32 CHF)
По эквити:
1.63% (34.87 CHF)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 754
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.6K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 101K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +44.05 CHF
Худший трейд: -33 CHF
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +156.24 CHF
Макс. убыток в серии: -32.99 CHF

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.08 09:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 09:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gondo Slow
36 USD в месяц
105%
0
0
USD
2.1K
CHF
8
99%
754
78%
7%
2.82
2.02
CHF
4%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.