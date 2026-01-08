- Прирост
Всего трейдов:
754
Прибыльных трейдов:
593 (78.64%)
Убыточных трейдов:
161 (21.35%)
Лучший трейд:
44.05 CHF
Худший трейд:
-32.98 CHF
Общая прибыль:
2 355.19 CHF (151 562 pips)
Общий убыток:
-832.95 CHF (51 123 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (156.24 CHF)
Макс. прибыль в серии:
156.24 CHF (16)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
6.59%
Макс. загрузка депозита:
2.66%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
98
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
18.01
Длинных трейдов:
355 (47.08%)
Коротких трейдов:
399 (52.92%)
Профит фактор:
2.83
Мат. ожидание:
2.02 CHF
Средняя прибыль:
3.97 CHF
Средний убыток:
-5.17 CHF
Макс. серия проигрышей:
5 (-32.99 CHF)
Макс. убыток в серии:
-84.51 CHF (3)
Прирост в месяц:
32.89%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 CHF
Максимальная:
84.51 CHF (2.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.78% (81.32 CHF)
По эквити:
1.63% (34.87 CHF)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|754
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|101K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +44.05 CHF
Худший трейд: -33 CHF
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +156.24 CHF
Макс. убыток в серии: -32.99 CHF
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
36 USD в месяц
105%
0
0
USD
USD
2.1K
CHF
CHF
8
99%
754
78%
7%
2.82
2.02
CHF
CHF
4%
1:500